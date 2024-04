@ML – Milan, si allenano a parte: le ultime da Milanello

Le ultime verso la partita contro il Lecce, in programma sabato pomeriggio alle ore 15.00, a San Siro. La squadra si è ritrovata a Milanello in mattinata

Il Milan di Stefano Pioli si è ritrovato stamani al centro sportivo di Carnago per continuare a preparare la sfida di sabato pomeriggio contro il Lecce.

Si giocherà a San Siro alle ore 15.00. Una partita, valevole per la trentunesima giornata, utile a blindare ulteriormente la zona Champions, prima di tuffarsi totalmente sull’Europa League.Â

Difficile assistere ad un turnover pesante, ma inevitabilmente qualche pedina cambierà , con Matteo Gabbia, ad esempio, che potrebbe trovare spazio al centro della difesa, insieme a Fikayo Tomori, che salterà la Roma per squalifica. Attenzione soprattutto a Noah Okafor e Luka Jovic che si candidano a prendere il posto di Olivier Giroud, che potrebbe riposare in vista del match di Europa League.

I prossimi giorni, inoltre, capiremo chi sostituirà Ruben Loftus-Cheek, che contro il Lecce sarà certamente out per squalifica. Ieri vi abbiamo parlato di una suggestione che accarezza il pensiero di Stefano Pioli da mesi e che molto probabilmente potremmo vedere a partita in corso: una linea di trequarti formata da Rafa Leao, Christian Pulisic e Samuel Chukueze, dietro la prima punta.

E’ più probabile, però, che dal primo minuto Pioli opti per l’inserimento di un centrocampista, al posto dell’inglese. Insieme a Ismael Bennacer e Tiijani Reijnders dovrebbe dunque esserci uno tra Yacine Adli e Yunus Musah. Il Milan, quindi, verosimilmente sarà schierato con un 4-3-3, con l’algerino che avrà più possibilità di avanzare. Ma come abbiamo contro la Fiorentina, le posizioni dei calciatori cambiano anche a seconda dell’avversario: Reijnders ad esempio è stato colui che ha giocato più a sinistra, duettando spesso con Rafa Leao, in mancanza di Theo Hernandez.

Milan, il punto sugli infortunati

Contro il Lecce non ci sarà chiaramente Pierre Kalulu che si è fermato per infortunio contro il Verona, al Bentegodi, prima della sosta per le nazionali, e ne avrà ancora per qualche settimana.

Da valutare le condizioni, invece, di Simon Kjaer. Il danese ha saltato Firenze per precauzione, ma anche stamani, come appreso da MilanLive.it, si è allenato a parte, così come Tommaso Pobega. Sia il difensore che il centrocampista sono comunque prossimi al rientro e saranno delle pedine utili a Stefano Pioli ben presto