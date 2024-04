Pioli, non solo Milan: il tecnico è nel mirino di un’altra big

Stefano Pioli deve ancora capire se sarà riconfermato o meno dal Milan. In caso contrario, c’è una big che lo vorrebbe da subito.

L’argomento più battuto, riguardo i futuri piani societari del Milan, è senza dubbio quello legato all’allenatore che siederà sulla panchina rossonera dalla stagione 2024-2025. Stefano Pioli al momento ha buone chance di rimanere, forte anche di un contratto valido fino al giugno del prossimo anno.

I risultati recenti sono tutti dalla parte del tecnico emiliano. Infatti il Milan ha superato brillantemente il periodo più negativo, costellato di infortuni e di prestazioni non proprio brillantissime, riprendendo la marcia sia in campionato che in Europa League. Il secondo posto in Serie A è blindato e le quotazioni europee sono in ascesa.

Ma non è ancora detta l’ultima parola sulla sua conferma automatica. Nelle ultime settimane in tanti sono convinti che il Milan non cambierà guida tecnica, poiché Pioli ha ripreso quota nelle considerazioni del suo club. Ma c’è chi invece pensa che il club potrà fare scelte diverse e che solo il trionfo in Europa League potrà salvare la panchina dell’ex Fiorentina.

Una rivale del Milan pensa seriamente a Pioli

L’ultima indiscrezione sul futuro di Stefano Pioli è che l’allenatore parmigiano, qualora dovesse ricevere il benservito dal Milan dopo quattro anni e mezzo assolutamente positivi, avrebbe già un altro club a cui attingere. Lo ha rivelato Massimo Ugolini, cronista ed inviato di Sky Sport.

Il Napoli sarebbe fortemente interessato al tecnico rossonero. Aurelio De Laurentiis in persona stima particolarmente Pioli per il lavoro svolto a Milanello e per la crescita a cui ha portato una squadra precedentemente in grande difficoltà. La prima scelta del Napoli al momento resta Vincenzo Italiano della Fiorentina, ma se Pioli dovesse rompere con il Milan, sarebbe automaticamente una candidatura forte.

Non è la prima volta che il nome di Pioli viene accostato agli azzurri campioni d’Italia in carica. In tanti pensano che il Napoli, dopo il flop di questa stagione, dovrebbe ripartire con un allenatore d’esperienza, bravo a valorizzare il materiale umano e dare un gioco arioso e offensivo. Chi meglio di Pioli, grazie al quale il Milan non solo ha vinto uno Scudetto ed è tornato in Champions League in pianta stabile, ma ha visto anche il suo parco giocatori migliorare e valorizzarsi infinitamente.