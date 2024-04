Svolta Camarda: a maggio la firma su un triennale

Le ultime sul futuro di Francesco Camarda. La firma è in programma: ecco quanto guadagnerà il giovane attaccante. Il punto della situazione

Continua ad esserci la fila per Francesco Camarda. L’attaccante fa parlare di se anche oggi. Il giovanissimo centravanti è argomento di discussione sui principali quotidiani e così sarà fin quando non ci sarà la firma sul suo primo contratto da professionista.

Tutti pensavano, che una volta compiuto il 16esimo anno di età, lo scorso 10 marzo, la firma sarebbe stata automatica, ma così non è stato. Nelle ultime settimane così i rumors si sono intensificati.

Che Camarda piaccia a tutta Europa appare davvero normale: d’altronde il calciatore classe 2008 non ha mai smesso di segnare e anche in Primavera sta facendo lo stesso. L’ultimo centro è quello di testa che ha deciso la sfida del suo Milan contro la Juventus. Nel weekend delle nazionali era, invece, stato decisivo con la maglia azzurra Under 17.

Con i rossoneri sono 13 i centri stagionali, oltre a 4 assist, non certo pochi per un calciatore che continua ad essere il più piccolo del gruppo. Camarda è un predestinato e tutti se ne sono accorti.

Tante offerte

Così sul tavolo della famiglia e del suo entourage sono arrivate diverse proposte, molte di queste dall’Inghilterra: Chelsea, Arsenal, United e soprattutto Manchester City sono pronte ad offrire tanti soldi al giocatore, ma con la Brexit la firma e il trasferimento non possono arrivare prima dei 18 anni.

Ecco perché l’insidia maggiore arriva dalla Germania, con il Borussia Dortmund che si è mosso per prima con convinzione. Nelle ultime ore si è parlato poi anche di Bayern Monaco. Il Milan sa quanto Camarda sia apprezzato in Europa, ma allo stesso tempo nutre un cauto ottimismo per la firma, con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile.

Francesco Camarda è un cuore rossonero e le immagini di lui e il padre in Curva Sud, non se le dimenticherà certo nessuno. Proprio questo amore per il Milan è un elemento più per star tranquilli, senza dimenticare gli ottimi rapporti con il suo entourage. Oggi così su Il Giorno è arrivata la conferma del fatto che Francesco Camarda sia davvero vicino alla firma. Il classe 2008 non ha mai avuto grossi dubbi sulla sua permanenza – si legge -, nessuno ha mai pensato di tradire i colori rossoneri. Per maggio così è attesa la fumata bianca, con Camarda pronto a firmare un triennale , a 500mila euro, che avrà validità a partire dal 1° luglio 2024