Theo Hernandez, poker di richieste: una dall’Arabia Saudita

Quale futuro per il terzino sinistro rossonero? In Spagna indicano le quattro squadre intenzionate a ingaggiarlo.

Il Milan vorrebbe tenerlo, però la permanenza di Theo Hernandez dipenderà dal raggiungimento di un accordo per il suo rinnovo. Ha un contratto che scade a giugno 2026, pertanto è fondamentale firmare in questi mesi.

Come abbiamo raccontato più volte, è difficile pensare che il club possa tenere il francese senza un prolungamento contrattuale. Se non verrà trovata una nuova intesa, la cessione diventerà inevitabile. E certamente non mancheranno delle offerte, considerando l’elevato valore del giocatore. Può fare comodo a tanti allenatori. Bisogna capire anche quale sia il suo desiderio, se voglia restare a Milano o provare una nuova sfida.

Milan, Theo Hernandez: rinnovo o cessione?

Attualmente Hernandez percepisce uno stipendio da circa 4,5 milioni di euro netti a stagione e, probabilmente, per rinnovare bisognerà aumentarlo ad almeno 6 milioni. Il Milan vorrà fare uno sforzo economico importante? Lo vedremo. La trattativa non è ancora decollata.

Intanto, dalla Spagna arrivano conferme sulle società straniere che hanno messo gli occhi su Theo in vista della prossima finestra estiva del calciomercato. In Europa sono Bayern Monaco, Chelsea e Manchester United. Invece, in Arabia Saudita è l’Al Hilal che sta pensando all’acquisto del nazionale francese. A scriverlo è il portale Fichajes.net, secondo il quale basterebbe un’offerta tra i 70 e gli 80 milioni per dare l’ok alla cessione dell’ex Real Madrid.

In realtà, in Italia risulta che il Milan valuta Hernandez 100 milioni. Si tratta di uno dei terzini più forti del mondo ed è normale fissare un prezzo molto alto, considerando anche certe valutazioni che si vedono nelle diverse sessioni di mercato. Poi è chiaro che molto dipenderà dalle offerte che arriveranno in via Aldo Rossi.

Il Diavolo spese circa 21 milioni per comprarlo dal Real Madrid nell’estate del 2019, quando un blitz di Paolo Maldini a Ibiza fu decisivo per convincere il giocatore a trasferirsi a Milano. Theo in rossonero si è messo in mostra da subito e si ben presto affermato come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. E ha ancora margini di crescita.

Tra le pretendenti sembra essere il Bayern Monaco quella più interessata, visto che molto probabilmente perderà Alphonso Davies (direzione Real Madrid). Ma non c’è ancora un’offerta, né dei bavaresi né di altre società. Vedremo più avanti cosa succederà.