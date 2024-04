“Dieci punti”, l’annuncio stronca il Milan: tifosi spiazzati

Una vera e propria bordata per il Milan: club rossonero stroncato dalle parole dell’ex nazionale azzurro che ha esaltato l’Inter

Un campionato dominato dall’Inter fin qui, uno scudetto che è ormai più che in cassaforte così come sono in ghiaccio le bottiglie di spumante. In casa nerazzurra si preparano già i festeggiamenti per il giorno del Derby, di questo passo la prima data utile per festeggiare il titolo numero 20.

Il Milan è saldamente in seconda posizione e proverà quantomeno a rinviare la festa scudetto vincendo il derby. La testa, poi, sarà rivolta alla prossima stagione quando l’obiettivo dei rossoneri sarà ridurre il gap dai cugini.

Al momento sono 14 i punti di differenza tra le due formazioni come si evince dalla classifica della Serie A. Un distacco che è diventato tale soprattutto in inverno, con i rossoneri incappati in una vera e propria crisi acuita anche dai tanti infortuni nella zona difensiva che hanno costretto Pioli a lavorare in piena emergenza.

Cardinale, recentemente, ha sostenuto come non sia soddisfatto dei risultati del club ma che si aspetta un Milan in grado di lottare sempre per il titolo.

Milan, Diamanti non dà speranze: parole pesantissime

Nella prossima stagione, quindi, la squadra rossonera dovrà necessariamente provare a conquistare lo scudetto. Posizioni di vertice che impongono quindi rinforzi adeguati ma anche la necessità di azzerare il gap con l’Inter capolista.

Una situazione che per Alessandro Diamanti non sembra fattibile, anzi. L’ex trequartista – tra le altre – di Livorno, Palermo e dell’Italia, è intervenuto alla radio ufficiale della Serie A ed ha detto la sua sulle distanze tra i cue club meneghini. “Dieci” ha risposto interpellato sui punti di distacco attuali tra Inter e Milan. una distanza certamente ampia, difficile da colmare in pochi mesi e sfruttando una sola sessione di campagna acquisti.

Per Diamanti, peraltro, sono zero invece le possibilità che il Milan ha di riprendere l’Inter in questa stagione, per una rimonta scudetto già avvenuta due anni fa. Stavolta, però, sembra davvero molto solida la squadra nerazzurra guidata da Simone Inzaghi, decisamente imprendibile per il Milan.

Diamanti, 41 anni il prossimo 2 maggio, ha disputato 17 gare con la maglia dell’Italia ed oltre 500 tra i professionisti: ben 542 per l’esattezza con 117 gol e 108 assist. Sono invece 200 le presenze nella Serie A italiana con 33 reti.