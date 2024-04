La conferma su Giroud: “Ha accettato l’offerta”

Clamorosa conferma dagli Stati Uniti su Olivier Giroud e il suo vicino futuro. L’attaccante ha accettato l’offerta. Le dichiarazioni dagli USA di seguito.

Olivier Giroud si appresta davvero a salutare Milanello e l’Italia? Di recente, le ultime indiscrezioni vanno tutte in questa direzione. L’attaccante francese ha un contratto in scadenza col Diavolo tra due mesi. Si è pensato sino all’ultimo che potesse rinnovare e stare per un altro anno in rossonero. Non di certo da titolare come fatto nelle ultime tre stagioni, ma comunque Olivier avrebbe sempre potuto fare la differenza anche da subentrato e riserva di lusso.

Qualche settimana fa, Giorgio Furlani ha detto a chiare lettere che la porta del Milan sarebbe rimasta aperta per Giroud. Come a dire, ‘se vuole rinnovare, noi siamo qui’. Ma le indiscrezioni recenti hanno affermato tutt’altro, ovvero che il francese avrebbe voluto restare al Milan, dandogli tutta la sua priorità, ma che proprio i rossoneri non avevano ancora preso una decisione sul rinnovo. Ad ogni modo, Giroud ha conservato stretto l’interesse di alcuni club di Major Soccer League, ovvero la massima serie del calcio USA.

Negli ultimi giorni è filtrata notizia di una ricca offerta pervenuta a Olivier da parte del Los Angeles FC, stesso club in cui ha militato Giorgio Chiellini prima di lasciare il calcio. E, a quanto pare, Giroud l’ha presa in considerazione e accettata. È davvero così? L’attaccante non si siederà nemmeno al tavolo col Milan per parlare di rinnovo? Direttamente dagli Stati Uniti, e da una fonte accreditata, arriva una conferma cruciale.

Giroud, dagli USA: “L’America vuole Giroud

La redazione MilanNews24 ha intervistato Favian Renkel, giornalista di 90min.com USA. Renkel è stato interrogato direttamente sul possibile trasferimento di Giroud al Los Angeles FC, e se dunque l’indiscrezione sia concreta. Parole stupefacenti quelle del giornalista: “Sì, sembra che Giroud abbia un’offerta sul tavolo e che l’abbia già accettata verbalmente. Il modo in cui i LAFC si schiera ogni partita indica che serve un attaccante il prima possibile. C’è già un gruppo di giocatori di lingua francese in squadra e inoltre, quello americano, è un mercato che offre molto più che semplici opportunità calcistiche”.

Insomma, Renkel vede in maniera assolutamente positiva l’approdo di Giroud in MLS, sia per il campionato americano stesso che per il calciatore. Ma pare che siano soprattutto gli USA pronti a beneficiare dell’arrivo di Oliver. I motivi li spiega bene ancora il giornalista: “Giroud è visto come un giocatore leggendario che può ancora dare il suo contributo. È anche un giocatore molto ‘commerciabile’, soprattutto a Los Angeles, un luogo dove il cognome è molto importante. C’è molto hype in questo senso. Il possibile trasferimento di Giroud serve alla costa occidentale che ha bisogno di un grande trasferimento per eguagliare quella orientale che continua ad acquistare superstar soprattutto con l’Inter Miami”.