Dalla Francia al Milan: affare da 35 milioni

Il Milan in vista della prossima stagione punta a rinforzare il centrocampo: pronti 35 milioni per un nazionale francese

Il centrocampo, nel gioco del calcio, è da sempre la porzione nevralgica che può essere determinante per la vittoria di una partita, perfino dei campionati. Il Milan, la scorsa estate, ha apportato numerosi cambiamenti proprio in quella zona.

L’addio – doloroso ma necessario per le casse – a Sandro Tonali ha permesso l’arrivo di Loftus-Cheek, diventato fin da subito fondamentale negli schemi di Stefano Pioli. Se l’inglese è diventato superefficace quando spostato in posizione più avanzata alle spalle delle punte nel 4-2-3-1, Bennacer e Reijnders hanno sostenuto la mediana a due su cui ha puntato il tecnico nel momento di maggiore difficoltà della squadra.

Anche l’olandese, come l’ex Chelsea, è arrivato in estate: altro colpo egregio della squadra mercato rossonera che ha profondamente rivoluzionato la rosa. Alle spalle dei due centrocampisti, però, non vi sono alternative di livello. I soli Adli e Musah non sono certo al livello dei titolari, mentre Pobega è infortunato dallo scorso dicembre. Come se non bastasse, nella sessione invernale, è stato ceduto anche Krunic.

Milan, Fofana per la mediana: il piano dei rossoneri

Ecco perché in vista della prossima stagione sembra essere necessario almeno un rinforzo di livello. Ed il Milan ha messo gli occhi in Francia, su Youssouf Fofana. Centrocampista transalpino classe ’99, è cresciuto nello Strasburgo ma dal 2020 milita nel Monaco, a Montecarlo.

Dopo quattro stagioni, però, ritiene chiusa la sua esperienza in Ligue 1 ed è pronto al trasferimento in un altro torneo per proseguire la sua carriera. Apprezzato anche da Deschamps che l’ha già convocato in Nazionale (17 presenze e tre gol per lui dal 2022, anno dell’esordio nella selezione maggiore), Fofana gioca nel cuore del centrocampo ed è un calciatore di ordine e manovra.

Stando a quanto afferma Fichajes.net, il Milan è molto interessato al calciatore ed è pronto a mettere sul piatto ben 35 milioni di euro per il suo acquisto. Il contratto di Fofana scadrà nel 2025 e, ad un anno dalla fine dell’accordo, il Monaco non può certo avanzare troppe pretese sul valore del cartellino.

Mediano e centrocampista centrale, può agire anche sulla fascia destra in emergenza ed ha fin qui disputato 25 gare di campionato con due gol e tre assist a corredo. Compresa la Coppa di Francia sono 28 le gare disputate fin qui dal roccioso centrale, alto 185 centimetri ed in grado di regalare alla mediana rossonera muscoli e fisicità.