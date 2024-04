Milan, ancora conferme: colpo sempre più vicino

Il giornalista di mercato è tornato a confermare che il Milan è sempre più vicino a chiudere l’acquisto del talento della metà campo. I dettagli di seguito.

Il Milan è pronto a ritoccare e rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. Le intenzioni della società sembrano essere sempre le stesse, ambiziose, e che puntano all’inserimento di nuovi giovani di qualità in rosa. Sì, si vuole continuare a mantenere una linea verde, la stessa che negli ultimi anni, mixata alla giusta esperienza, ha portato grossi e stupefacenti frutti. Ogni reparto, dall’attacco alla difesa, si prepara a qualche modifica importante.

Se ci concentriamo sul centrocampo, è ormai scontato che il Milan inserirà un nuovo elemento di notevole talento nel reparto. Bisognerà sopperire alla partenza di Rade Krunic, ciò che praticamente non è stato fatto in inverno, quando il bosniaco ha lasciato Milanello per il Fenerbahce. Che tipo di profilo serve al Diavolo? Un regista, una mezzala? Ancora non è chiaro, o forse sì, anche grazie al tipo di giocatore che piace molto a Furlani e Moncada.

La sensazione è che il Milan voglia un centrocampista ibrido e duttile, stile Ruben Loftus-Cheek, e dunque tanto bravo a giocare in una posizione più arretrata, quanto in una più avanzata e offensiva. Furlani e Moncada sembrano aver scelto, dato che il giornalista e le ultime indiscrezioni sono ritornati a rilanciare con forza l’indiscrezione di mercato. Il Milan pare sempre più vicino al colpo.

Milan, il nuovo Loftus-Cheek scippato alle più grandi

Sì, parliamo sempre di Assan Ouedraogo, il giovane talento dello Schalke 04 gettonatissimo in tutta Europa e con cui il Milan è in contatto da tanti mesi. A dicembre, il Diavolo sembrava avere in pugno il talento della metà campo classe 2006, ma l’entrata in scena, prepotente, di alcune concorrenti sembrava aver raffreddato la trattativa tra il Milan e gli agenti. Bayern Monaco in primis, ma anche Lipsia ed Eintracht Francoforte sono piombate forte sul giovane centrocampista, pronte ad offrirgli il miglior progetto.

Il Milan si è tirato indietro? Affatto, e la cosa è confermata dalle recenti indiscrezioni che rivedono i rossoneri tornati fortissimo su Ouedraogo. Secondo Nicolò Schira, è di nuovo quello milanista il club in pole, e che è vicino a chiudere l’affare per avere Assan a luglio a Milanello. Ricordiamo che c’è una clausola rescissoria attiva sul giovane e pari a 12 milioni di euro. Moncada e Furlani tenteranno di ottenere uno sconto, anche se non sarà semplice.

Ad oggi, però, l’unica volontà del Milan è quella di assicurarsi Ouedraogo, un centrocampista che ricorda tanto Loftus-Cheek e per cui Geoffrey Moncada impazzisce. Bisognerà fare presto, dato che il giocatore è seguito in Italia anche da Inter e soprattutto Napoli. Ma il Milan, che intrattiene contatti da tempo, sembra ora essere di nuovo in una corsia preferenziale.