Milan-Lecce e il debutto di Pioli: chi c’era nella sua prima formazione titolare

E’ stato un Milan-Lecce dell’Ottobre 2019 il match di esordio Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Ricordate chi c’era nella sua prima formazione titolare ?

Un inizio di campionato a dir poco tormentato quello del Milan nella Serie A 2019/2020. Con Marco Giampaolo in panchina, i rossoneri ottengono solo tre vittorie nelle prime sette giornate. L’ultima, quella contro il Genoa del 5 ottobre, è paradossalmente fatale al nuovo allenatore che viene esonerato durante la settimana di pausa per le Nazionali.

Maldini vuole Spalletti, sostituito quattro mesi prima dall’Inter con Conte. Tuttavia, per il contratto ancora in essere dell’attuale c.t. della Nazionale con il club nerazzurro, la trattativa svanisce. La scelta sul nuovo allenatore del Milan ricade così su Stefano Pioli, una decisione all’epoca giudicata di ripiego in una stagione già quasi compromessa.

Pioli debutta a San Siro il 19 ottobre 2019. Avversario del Milan, il neopromosso Lecce allenato da Fabio Liverani. Un match, sulla carta, favorevole ai rossoneri ma che si concluse con il pareggio acciuffato in extremis dai salentini. Un 2-2 che ha acuito la crisi di risultati del Milan, la quale sarebbe proseguita anche nelle partite immediatamente seguenti con le sconfitte contro Lazio, Juve e Roma.

Il primo Milan di Pioli contro il Lecce

Vi ricordate la prima formazione titolare schierata da Pioli come allenatore del Milan ? Vi sveliamo subito che di quegli undici schierati dall’inizio solo due calciatori sono ancora titolari nel Milan attuale. Nessuno degli altri nove è ancora rossonero.

Pioli ha schierato il suo primo Milan con un 4-3-3. In porta Donnarumma. Linea a quattro di difesa con Conti a destra, Romagnoli e Musacchio centrali e Theo Hernandez a sinistra. In mediana Biglia (che Pioli aveva allenato già alla Lazio) con Kessie e Paqueta. In attacco, Calhanoglu falso nueve con Leao e Suso sugli esterni.

E’ proprio Calhanoglu a segnare il primo gol del Milan di Pioli con una splendida conclusione incrociata che sorprende l’ex Gabriel. Nella ripresa il Lecce pareggia con Babacar che ribatte in rete la respinta di Donnarumma sul rigore da lui stesso calciato. Milan di nuovo avanti con Piatek, subentrato a Leao. Nel finale, pari beffardo con una gran conclusione dalla distanza di Calderoni.

Oltre a Piatek, subentrarono nella ripresa – con ancora tre sole sostituzioni – altri due ex rossoneri ovvero Krunic e Rebic. L’unico calciatore, tuttora al Milan, rimasto in panchina in quella partita è stato Bennacer.

A quasi cinque anni da quella partita, dunque, tutto è cambiato nel Milan di Pioli, dai titolari allo schema di gioco. Curiosamente, il match di ritorno giocato a Lecce il 22 giugno 2020 è stato un momento altrettanto significativo nella storia recente rossonero.

Quella partita è stata, infatti, la prima del post lockdown. Il Milan vinse 1-4, cominciando dal Via del Mare una striscia di risultati positivi che si sarebbe conclusa, in Serie A, solo il 6 gennaio 2021 con il ko subito a San Siro dalla Juve (1-3). Striscia positiva che permise al Milan di arrivare sesto e qualificarsi in Europa League nel campionato 2019-20 e di restare in testa alla fine del girone di andata della Serie A 2020-21 poi conclusa al secondo posto alle spalle dell’Inter di Conte.

Milan-Lecce 2-2, il tabellino del match di debutto per Pioli

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessiè (80′ Rebic), Biglia, Paquetà (66′ Krunic); Suso, Leao (66′ Piatek), Calhanoglu.

A disposizione: Bennacer, Borini, Brescianini, A.Donnarumma, Duarte, Gabbia, Reina, Rodriguez. Allenatore: Pioli

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Mancosu, Tachtsidis, Majer (63′ Petriccione); Tabanelli, Falco (46′ Farias); Babacar (82′ Lapadula).

A disposizione: Benzar, Dell’Orco, La Mantia, Lo Faso, Riccardi, Rispoli, Shakhov, Vera, Vigorito. Allenatore: Liverani

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.

MARCATORI: 20′ Calhanoglu (M), 63′ Babacar (L), 81′ Piatek (M), 92′ Calderoni (L)