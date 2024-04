Milan: l’Inter prova lo scippo, ma il prezzo è alto

L’Inter con Beppe Marotta vuole mettere le mani sul difensore. La sua valutazione, però, è considerata troppo alta e il futuro resta così tutto da scrivere

Il Milan in estate sarà certamente una delle squadre protagoniste sul mercato. Non sarà rivoluzione come lo scorso anno, ma si proverà a mettere le mani su un giocatore per reparto, per migliorare un organico ritenuto già molto competitivo.

Così in casa rossonera le idee sono alquanto chiare e non da escludere che i rinforzi arrivino direttamente dalla Serie A. Non è un segreto, infatti, che il nome in cima alla lista dei desideri per l’attacco sia quello di Joshua Zirkzee, che il Bologna potrebbe vendere per 50/60 milioni di euro, ma il cartellino di Alexis Saelemaekers, che tanto bene sta facendo in rossoblu con Thiago Motta in panchina, può davvero dare una grossa mano.

Anche in difesa il giocatore che piace più di tutti milita in Serie A e stiamo chiaramente parlando di Alessandro Buongiorno. Il Milan ci ha provato a gennaio, con Urbano Cairo che però ha alzato il muro chiedendo cinquanta milioni di euro. Ora sembra che il prezzo possa essere più basso sui 40 milioni, ma sono comunque tanti soldi che potrebbero portare il centrale di Ivan Juric lontano dall’Italia.

Inter in pole?

Un’ipotesi questa da non escludere, anche se Tuttosport di oggi scrive di un Inter in pole per il giocatore. I nerazzurri sarebbero alla ricerca di un centrale per sostituire Francesco Acerbi e Buongiorno sarebbe dunque il preferito. Il giocatore ha voglia di spiccare il volo e di esprimersi in un contesto diverso per lottare ad alti livelli.

Sempre in mattinata, però, il Corriere dello Sport, scrive altro in merito al futuro di Buongiorno. I nerazzurri, infatti, spaventati dalla valutazione troppo alta dell’italiano del Torino starebbero guardando altrove e nei radar sarebbero così entrati Sam Beukema del Bologna, che i rossoblu potrebbero vendere a 20-25 milioni di euro, e Bijol, che l’Udinese valuta meno.

Come detto, Buongiorno, potrebbe alla fine volare all’estero. D’altronde anche il Milan si sta guardando attorno e ha messo nel mirino profili sicuramente più economici, come quel Brassier del Brest e Lacroix del Wolfsburg, entrambi francesi con accordi in scadenza nel 2025 e che hanno una valutazione di poco meno di 20 milioni di euro.