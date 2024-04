Milan, nodo rinnovi: da Maignan a Theo Hernandez, la situazione

Il Milan ha un problema relativo ai rinnovi di contratto per due stelle: le richieste da top player di Maignan e Theo e la posizione del club

Il Milan è concentrato sul finale di stagione da vivere intensamente, diviso tra il secondo posto in campionato da blindare e l’Europa League, con lo scoglio Roma ai quarti di finale da superare. La dirigenza, però, lavora anche al futuro. Rinforzare la squadra con colpi in entrata è sicuramente una priorità ma al momento lo è soprattutto blindare i calciatori che costituiscono l’ossatura della squadra.

Respingere l’assalto alle stelle rossonere è la priorità assoluta per Furlani e la squadra mercato del Milan: e nella rosa del club di via Aldo Rossi vi sono due casi che possono diventare ben presto spinosi. Trattasi di due tra i campioni che sono imprescindibili per Stefano Pioli.

Ci riferiamo a Mike Maignan e Theo Hernandez, due tra i calciatori più richiesti in Europa al pari di Rafa Leao. I due francesi hanno il contratto in scadenza nel 2026: un data che da un lato regala garanzie e tempo a sufficienza per mettere a punto i discorsi per i rinnovi ma dall’altro impone di certo di non sedersi sugli allori.

Milan, Maignan cedibile: l’offerta che serve per l’addio

Le pratiche sono da settimane, anzi, mesi sulla scrivania dell’ad Furlani con i discorsi avviati ormai da tempo per apporre le firme sui nuovi contratti ma al momento la luce in fondo al tunnel nemmeno s’intravede. Stando a quanto afferma Tuttosport, la questione è prettamente economica e soprattutto con l’estremo difensore nessun passo in avanti è stato finora compiuto.

Il “problema” è nato dalla firma sul rinnovo di Leao, che intasca 7 milioni di euro a stagione. Cifre di tutt’altro tenore rispetto ai 2,8 guadagnati da Maignan ed i 4 percepiti da Theo Hernandez, bonus esclusi. I due puntano i piedi e chiedono uno stipendio almeno congruo a quello del lusitano, se non più alto.

D’altronde gli agenti dei clciatori hanno già ricevuto telefonate esplorative dai top club europei, a partire dal Real Madrid al Bayern Monaco fino al PSG. Circa 8 i milioni richiesti dai calciatori, cifre ritenute troppo elevate dalla dirigenza rossonera che proverà a raggiungere un accordo inserendo bonus ad personam.

Ciò nonostante, in caso di offerte da almeno 70 milioni di euro, il Milan saluterebbe quasi a cuor leggero Maignan, considerato più sacrificabile rispetto a Theo Hernandez che pure ha nel fratello Lucas un parametro non da poco: il cursore del PSG, sua riserva in Nazionale, guadagna infatti 13 milioni di euro l’anno.