“Pioli con Manna al Napoli”, il progetto perfetto: l’annuncio

Dichiarazioni cruciali sul possibile futuro di Stefano Pioli lontano dal Milan. L’allenatore potrebbe davvero andare al Napoli e affiancare Manna? L’annuncio è clamoroso.

Sono giorni sempre più concitati per Stefano Pioli. Tanti i rumors che lo stanno riguardando! Solo di queste ore è l’indiscrezione che lo accosta al Napoli in caso il Milan lo esonerasse a giugno. Pare che Aurelio De Laurentiis non abbia dubbi nell’affidarsi all’emiliano se questo dovesse ritrovarsi svincolato in estate. Voci di mercato che hanno infiammato tutto l’ambiente calcistico italiano.

Tali indiscrezioni sono state fomentate da alcuni presunti retroscena affermanti che il patron del Napoli abbia già contattato Pioli in un passato non affatto lontano. L’attuale allenatore del Milan pare sia uno dei profili più graditi a De Laurentiis, probabilmente alla pari di Antonio Conte. Ma è chiarissimo come Pioli metta al primo posto i rossoneri e il suo futuro a Milanello.

Tutto dipenderà dalla scelte del Milan e della sua dirigenza. C’è chi afferma con convinzione che Furlani, Cardinale e Ibrahimovic siano pronti a confermare Pioli sulla panchina rossonera, magari anche con un rinnovo. E chi invece non ha dubbi che il ciclo dell’emiliano sia ormai terminato e che il Milan stia cercando un nuovo tecnico. A fomentare l’idea che Stefano Pioli possa davvero finire al Napoli a fine stagione sono state le dichiarazioni recenti dell’ex calciatore. Eccole di seguito.

Pioli al Napoli: “Li vedo bene insieme”

A Tv Play è stato intervistato Gennaro Sardo, ex storico calciatore del Chievo e che è stato allenato nella sua carriera proprio da Stefano Pioli. Sardo è stato interrogato in primis su Giovanni Manna, l’attuale DS della Juventus ma che pare abbia stretto un accordo con il Napoli a partire dalla prossima stagione. Insomma, se tutto è confermato l’attuale braccio destro di Giuntoli a Torino sarà il nuovo DS degli azzurri a partire da luglio.

E proprio nell’ambito di tale discussione, è stato chiesto a Gennaro Sardo come vedrebbe anche Stefano Pioli al Napoli, insieme a Manna. La sua opinione è stata assolutamente positiva. L’ex calciatore ha innanzitutto parlato dell’allenatore emiliano, utilizzando parole al miele per descriverlo: “Dopo Zeman, Pioli è stato uno degli allenatori più forti che ho avuto. E’ una persona straordinaria. I suoi risultati al Milan parlano da soli. Pioli, dopo aver vinto lo scudetto, ha raggiunto l’anno scorso la semifinale di Champions, mentre quest’anno è secondo ed è ancora in lotta in Europa League”.

Le dichiarazioni cruciali sono arrivate alla fine. Sardo come vede Pioli al Napoli con Manna? Ha così risposto l’ex Chievo: “Li vedo molto bene, anche perché Pioli fa dei moduli (4-3-3 o utilizza il giocatore dietro alle linee) che piacciono molto a De Laurentiis. Lo stesso Raspadori ne beneficerebbe di un suo arrivo al Napoli”.