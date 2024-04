Flop in Premier, torna in Serie A: Milan interessato

Il Milan è interessato a questo calciatore che è pronto a tornare a giocare in Italia, dove ha già dimostrato il suo valore tecnico.

Ancora è presto per parlare di obiettivi sicuri e concreti di mercato per l’estate prossima. Ma in casa Milan si conoscono già quali sono le esigenze principali, ovvero ruoli e reparti in cui intervenire per garantire una rosa ancora più completa e competitiva in vista della prossima stagione.

A prescindere da chi sarà la guida tecnica nel 2024-2025, il Milan ha già stilato una lista di priorità per quanto riguarda gli innesti di mercato. In primis un centravanti, visto che con ogni probabilità Olivier Giroud andrà rimpiazzato, vista la decisione di trasferirsi a fine contratto negli USA.

Secondo, ma non meno importante, sarà l’innesto di un centrocampista centrale. Il club ha individuato l’esigenza di ingaggiare un mediano con caratteristiche diverse da quelli già presenti in rosa. Dunque un calciatore di maggiore fisicità ed equilibrio difensivo, che possa garantire filtro e copertura nella fase di non possesso.

Occasione per il centrocampo: non sarà riscattato dal top club

Proprio per colmare questa mancanza sulla linea mediana, il Milan potrebbe approfittare di un’occasione che riguarda un vecchio pallino. Un centrocampista che è reduce da una stagione (almeno finora) negativa in Premier League e vuole rilanciarsi dalla prossima estate in Italia.

Parliamo di Sofyan Ambrabat, il mediano marocchino che gioca nel Manchester United. Prestazioni sotto le aspettative e tanti errori quelli visti in Premier da parte del calciatore classe ’96. 22 presenze stagionali, di cui solo la metà da titolare, scarsa considerazione da parte dell’ambiente ed un futuro segnato: come scrivono i media inglesi, Amrabat è destinato a lasciare Manchester senza speranza di essere riscattato.

Il suo anno di prestito ad Old Trafford terminerà senza seguito, nonostante i 10 milioni spesi dai Red Devils per il titolo temporaneo la scorsa estate. Amrabat tornerà alla Fiorentina, ancora proprietaria del suo cartellino, diventando di fatto una grande occasione di mercato per il 2024. Un profilo che al Milan potrebbe fare assolutamente comodo.

I viola dovranno valutare il da farsi al termine di questa stagione, ma il cartellino di Amrabat potrebbe fare gola a molti club italiani ed esteri. Nel Milan che verrà potrebbe guidare il centrocampo titolare al fianco di un altro gioiello nordafricano come Ismael Bennacer, rendendo la mediana rossonera ancora più completa e di qualità rispetto a quella attuale.