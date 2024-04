Le rivelazioni di Cardinale: tutto su Milan, nuovo stadio e caso Elliott

Le parole di Gerry Cardinale, patron del Milan e presidente di RedBird Capital, che si è raccontato in una intervista esclusiva e sorprendente.

Dall’agosto 2022 il Milan è passato nelle mani del fondo RedBird Capital. Ovvero una società statunitense, guidata dal manager Gerry Cardinale, che ha come obiettivo quello di riportare il club rossonero ai livelli di un tempo. Oltre a farlo diventare un brand vincente in giro per il mondo.

Negli ultimi tempi si è parlato molto del passaggio di proprietà da Elliott Management a RedBird, con tanto di indagini sulla reale gestione attuale del Milan. Ma Cardinale e soci hanno sempre smentito che vi siano sotterfugi e strade secondarie riguardo a questo affare finanziario e sportivo.

Intanto, lo stesso tycoon statunitense è stato protagonista di un’intervista sorprendente. Cardinale ha parlato ai microfoni di Bloomberg, raccontando la propria storia professionale, ma soprattutto il suo impegno nel calcio italiano, la scelta di prendere in gestione il Milan e tutto sul caso Elliott.

Cardinale, il Milan preso grazie al suggerimento di Billy Beane

Gerry Cardinale ha iniziato la chiacchierata spiegando perché ha puntato sul Milan: “Acquisire il Milan è stata la cosa più dura che abbia mai affrontato, ma anche la migliore. Avevo un bisogno imprenditoriale che dovevo soddisfare, ed era proprio il tipo di cose che facciamo sempre più spesso in RedBird. Billy Beane mi ha spinto a considerare il calcio europeo. Sosteneva che il mercato dei trasferimenti, ovvero il pilastro fondamentale dell’economia del calcio europeo, fosse fatto su misura per Moneyball. Si costruisce, si compra a basso prezzo e si vende ad alto prezzo. Così abbiamo fatto una ricerca sul calcio europeo, abbiamo studiato150/200 squadre in tutti i paesi del continente e in Inghilterra. Dopo il Tolosa sembrava una follia acquistare il Milan, ma lo abbiamo fatto”.

Poi ha spiegato il rapporto con Elliott: “La cosa che mi ha fatto cambiare idea è stato l’incontro con Paul e Gordon Singer e il team di Elliott. E non posso che parlare bene di loro. Hanno fatto un lavoro incredibile per risanare i debiti del Milan. Oggi possediamo il 100% del capitale con un vendor loan. Abbiamo pagato un prezzo equo, specie in rapporto ad altri prezzi che vedete. L’abbiamo acquistato a un multiplo di quattro volte il fatturato e quando l’abbiamo comprato era appena sotto del flusso di cassa positivo o in pareggio. Ora il flusso di cassa è significativamente positivo”.

Infine Cardinale ha spiegato la sua idea sullo stadio di proprietà: “Sarà il primo costruito in Italia dal 2011. Uno stadio sullo stile americano, con 70.000 posti a sedere. Grandi eventi dal vivo, un campus di intrattenimento legato alla squadra. Dovremo trovare un modo per cristallizzare il valore. Ma è qualcosa che probabilmente dovreste possedere per sempre, che è il massimo dell’iconicità e delle opportunità, come piattaforma. Quando avremo finito di costruire lo stadio, in Italia si svilupperà finalmente una società abile a costruirne di nuovi”.