Milan, Pioli cambia a centrocampo: le scelte per il Lecce

Le ultime da Milanello in vista della sfida contro il Lecce, match, valevole per la trentunesima giornata di Serie A, in programma domani alle ore 15.00, a San Siro

La Roma è ancora lontana. L’impegno di Europa League contro i giallorossi, in programma il prossimo giovedì non distrarrà il Milan, pronto a scendere in campo con tanti titolari nel match di domani pomeriggio, alle ore 15.00, contro il Lecce.

Il tempo per recuperare è davvero tanto, più facile, dunque, che sia la sfida contro il Sassuolo, quella tra le due partite contro i capitolini, a vedere il Diavolo con diversi cambi.

In avanti così, Olivier Giroud dovrebbe mantenere una maglia da titolare, andando ad affiancare Rafa Leao e Christinan Pulisic. Noah Okafor e Luka Jovic sono comunque pronti per dare una mano alla squadra.

Le attenzioni, però, sono rivolte soprattutto al sostituto di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese non sarà presente contro il Lecce per via di una squalifica, arrivata dopo l’ammonizione rimediata contro la Fiorentina. L’idea di affidarsi ad un 4-2 fantasia con l’inserimento di Samuel Chukwueze a destra e lo spostamento di Christian Pulisic al centro non appare utilizzabile dal primo minuto. Sarà così un centrocampista, verosimilmente, a sostituire l’ex Chelsea.

Novità a centrocampo

Potremmo vedere un centrocampo quasi inedito contro il Lecce. Stefano Pioli potrebbe lasciare fuori anche Ismaël Bennacer, che in settimana ha dovuto fare i conti con la febbre, adesso smaltita.

E’ possibile dunque che siano Yacine Adli, Yunus Musah e Tiijani Reijnders a scendere in campo dal primo minuto contro i salentini. Per quanto riguarda la retroguardia non sono previsti grandi cambiamenti. Vi abbiamo riportato del rientro di Simon Kjaer nella giornata di ieri, ma si accomoderà in panchina.

Sicuro del posto al centro della difesa c’è Fikayo Tomori, che giovedì sarà costretto ad assistere al match da fuori, essendo squalificato. Al suo fianco possibile l’impiego di Matteo Gabbia dal primo minuto, ma una decisione non è stata ancora presa e alla fine Pioli potrebbe concedere altri minuti a Malick Thiaw.

Sugli esterni riecco Theo Hernandez, che si prende il posto sulla sinistra dopo la squalifica, sulla destra spazio a capitan Davide Calabria. Tra i pali, chiaramente Mike Maignan, reduce da una super gara contro la Fiorentina.