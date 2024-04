Milan, Pioli sorride: doppio rientro per il gran finale

Importanti novità da Milanello e dall’infermeria rossonera. Secondo le ultime news, Pioli può ritrovare altre due risorse centrali.

Il Milan si accinge ad affrontare un periodo ricco di appuntamenti, che porterà verso il gran finale della stagione. L’obiettivo della squadra di Stefano Pioli è duplice: mantenere saldo il secondo posto in classifica e puntare alla finalissima di Europa League del 22 maggio prossimo.

Per riuscire a raggiungere entrambi gli obiettivi, il Milan avrà bisogno di tutti gli effettivi a propria disposizione. La speranza è che non si incappi più nell’ecatombe di infortuni che ad un certo punto della stagione ha falcidiato la rosa, uno dei motivi per cui i rossoneri non hanno tenuto il passo dell’Inter nel periodo invernale.

Intanto nelle scorse ore sono giunte un paio di ottime notizie in tal senso. Mister Pioli potrebbe presto avere a disposizione altri due elementi, che hanno saltato gli ultimi impegni proprio per motivi di natura fisica e muscolare. Un altro passo in avanti verso un Milan finalmente al completo, visto che le gare si faranno sempre più delicate e ravvicinate.

Le ultime da Milanello dopo l’allenamento di ieri

Il Milan ieri è tornato ad allenarsi a Milanello nel pomeriggio, in vista della prossima gara, quella di sabato pomeriggio contro il Lecce a San Siro. La prima buona notizia arriva da Simon Kjaer. Come riportato dagli inviati di Sky Sport, il difensore centrale danese ha svolto l’intera sessione di allenamento in gruppo.

Il difensore classe ’89 era tornato acciaccato dagli impegni con la sua nazionale delle scorse settimane ed era stato lasciato fuori per precauzione dalla trasferta di Firenze. Ora però il peggio sembra alle spalle: Kjaer si è allenato regolarmente e potrebbe essere già convocato per la partita interna di sabato. Una buona notizia anche in vista di Milan-Roma di Europa League, dove mancherà lo squalificato Tomori.

Altre buone novità arrivano dal lungodegente Tommaso Pobega. Il giovane centrocampista scuola Milan si è operato al tendine del retto femorale a fine dicembre. Finalmente, anche nel suo caso, il periodo più buio sembra alle spalle. L’ex Torino ha continuato il suo percorso riabilitativo con una seduta di lavoro individuale. Ma già settimana prossima potrebbe scendere in campo con la Primavera, tornando così a disputare una partita vera e propria.

Inoltre va ricordato che, in vista di Milan-Lecce di sabato (ore 15:00), Pioli potrà contare di nuovo su Theo Hernandez. Il terzino francese ha scontato la squalifica di una giornata contro la Fiorentina e tornerà abile ed arruolato già dal prossimo incontro.