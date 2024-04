Milan, scelto l’allenatore: via al nuovo progetto

Il Milan è ormai sempre più pronto ad intraprendere un nuovo progetto, utile a valorizzare i giovani del proprio vivaio: scelto l’allenatore che guiderà la squadra

Il Milan è pronto a scendere in campo con una nuova squadra. Il club rossonero ha deciso, ormai da tempo, di valorizzare in maniera diversa le proprie risorse.

Così come fatto in passato dalla Juventus e poi dall’Atalanta, il Diavolo è intenzionato a giocare con una squadra Under 23 in Serie C: Il Milan sta completando gli ultimi passaggi per definire al 100% il progetto seconda squadra [U23] in vista della prossima stagione, scrive sul proprio profilo X, Matteo Moretto.

Il giornalista, dunque, conferma, ancora una volta quanto è stato scritto in passato. La volontà del Milan è chiara, ora serve che ci siano le condizioni affinché la squadra B, venga effettivamente creata.

Moretto conferma anche chi è il prescelto per guidare i rossoneri, vale a dire Daniele Bonera. L’ex difensore, oggi nello staff di mister Stefano Pioli, potrebbe dunque essere il primo allenatore per questa nuova avventura, che darebbe una grande mano al club per crescere, permettendo ai tanti giovani di mettersi in luce in una campionato professionistico.

Occasione per i giovani

Sarebbe così l’occasione giusta per vedere Francesco Camarda, qualora arrivasse la firma sul contratto da professionista con il Diavolo, all’opera con i grandi.

Stesso discorso vale per Sia, Cuenca, Zeroli e tutti i giovanissimi, che si stanno mettendo in mostra con la maglia della Primavera rossonera, allenata da Ignazio Abate.

Non ci sono conferme – scrive ancora Matteo Moretto – invece per quanto riguarda lo stadio da utilizzare per le partite casalinghe. L’Ernesto Breda di Sesto San Giovanni è una possibilità, ma il club è a lavoro nel sondare altri impianti a disposizione