Milan, sfida alla Juve: via libera dal giocatore

Il calciatore è pronto a cambiare aria: il Milan e la Juventus appaiono mete gradite. A fine stagione potrebbe esserci il trasferimento

Otto gol in venticinque partite, di cui sei in campionato, per poco più di 1800 minuti giocati. Sono questi i numeri dell’attaccante ventiquattrenne, che sta giocando per la prima volta in Serie A.

Numeri, non entusiasmanti, che gli sono comunque serviti per ottenere la conferma in Nazionale. Nelle ultime amichevoli, è stato Mateo Retegui uno dei protagonisti dell’Italia di Luciano Spalletti, con una doppietta al Venezuela. Il bomber del Genoa, così, è uno dei candidati principali a svolgere un ruolo da protagonista ai prossimi Europei, che si giocheranno in estate in Germania.

Il lavoro di Alberto Gilardino lo ha fatto crescere molto, ma i due ben presto si seperarennao. Il tecnico è pronto a spiccare il volo e tutto lascia pensare che possa esserci la Fiorentina nel suo destino, ma anche l’attaccante potrebbe fare subito le valigie. Tuttosport di oggi scrive della possibilità Juventus per Retegui. Sarebbe l’italo argentino il principale obiettivo per l’attacco. Il calciatore andrebbe di fatto a lottare per una maglia da titolare con Dusan Vlahovic, prendendo il posto di Kean e Milik, dati ormai in partenza.

Non solo Juve

Ma gli agenti di Mateo Retegui – come scrive Alessandro Jacobone, sul proprio profilo X – non avrebbero parlato solo con i bianconeri, ma anche con il Milan, sondando la pista rossonera con Geoffrey Moncada.

🚨 Agenti di Mateo #Retegui al lavoro per spostare il loro rappresentato, sondate le piste #Milan e #Juventus e i rispettivi #Moncada e #Giuntoli. Feedback ad ora ancora sconosciuto. #Calciomercato pic.twitter.com/SiB7vsNeI7 — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) April 4, 2024

Il noto giornalista scrive come al momento non conosce il feedback. Il Milan è noto, però, che si stia guardando attorno per rafforzare il reparto offensivo con l’acquisto di un grande centravanti, che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud destinato a volare in America, per vestire la maglia dei Los Angeles FC.

Ma i colpi in avanti potrebbero essere anche due. E’ un pensiero che accarezza il Diavolo, che oltre ad un titolarissimo vuole un sostituto all’altezza. Sarà il mercato a dirci se questo acquisto sarà davvero possibile, senza dimenticarci di Luka Jovic, sempre più destinato ad una permanenza. Il Milan gli riconosce un ruolo da jolly, avendo dimostrato di essere determinante a partita in corso, quando è stato chiamato a giocare con una punta al suo fianco. Il Diavolo dunque dovrebbe esercitare il diritto di rinnovo di almeno un’altra stagione.