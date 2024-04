Milan-Lecce, Pioli: “Non pensiamo alla Roma. Pulisic trequartista? Stiamo valutando”

Stefano Pioli ha parlato nella conferenza stampa prepartita: il tecnico ha sottolineato come la squadra sia concentrata al Lecce

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lecce. L’allenatore ha subito voluto mettere in allerta i suoi. “Dal cambio di allenatore non ha mai subito gol il Lecce, servirà una buona prova perché ha messo in difficoltà la Roma”.

Il tecnico però, ha sottolineato lo stato di forma della squadra. “Le condizioni di gioco e mentali sono buone in un periodo importante di stagione – ha sottolineato – fin qui è capitato di vincere quattro gare di fila ma non ne abbiamo mai vinte cinque consecutive”.

Pioli ha ammesso di essere cambiato in questi cinque anni. “Un allenatore deve portare a casa sempre qualcosa che lo faccia migliorare e crescere, io cerco sempre di portare qualcosa a casa e l’ho fatto al Milan in questi anni importanti” ha ammesso.

Il tecnico è poi entrato nel tema caldo della gara e, quindi, della formazione. “Non stiamo pensando alla Roma – ha sottolineato – siamo concentrati sulla gara di domani perché avremo il tempo in vista di giovedì di recuperare le energie. I cambi avverranno in base alla squalifica di Loftus, alle cose che ho visto in settimana oppure a qualche problemino occorso a qualcuno. Punterò su quella che riterrò la miglior formazione domani”.

Milan, Thiaw indisponibile. Possibile Bennacer al posto di Loftus-Cheek

E sicuramente domani sarà indisponibile Thiaw per un piccolo problema. Pioli spiega la situazione. “Gli crea qualche problema l’infiammazione da fascite plantare e non sarà convocato a livello precauzionale. Non ha sviluppato con noi tutti gli allenamenti e speriamo possa farcela per giovedì viste le assenze di Tomori e Kalulu”.

Capitolo Leao. “Rafa, nel nostro momento più importante della stagione, è in condizioni eccellenti sia tecniche che mentali, fisiche e tattiche. Sono contento di lui, parliamo spesso e sa che può ancora crescere”.

La condizione atletica è un punto nuovamente caldeggiato in conferenza stampa. “La condizione fisica dipende dall’aspetto mentale, sono convinto” ha spiegato il tecnico. “Stiamo bene – ha aggiunto – ma conta poco quanto fatto finora. Il finale di stagione determinerà molte situazioni e dobbiamo solo pensare alla prestazione migliore in vista di domani”.

Inevitabile anche il “caso” Camarda, su cui Pioli è stato decisamente evasivo. “A questa domanda non rispondo io, noi parliamo del presente” si è limitato a sostenere.

Sul capitolo formazione, Pioli ha anche dato qualche indizio. “Bennacer può giocare al posto di Loftus-Cheek ma anche un altro compagno. Ismael in settimana ha saltato qualche allenamento per influenza mentre Jovic ha qualità e penso che possa fare di più”.

Pioli si è anche esposto su una possibile soluzione dettata da Leao, Pulisic e Chukwueze sulla trequarti. “Si tratta di una soluzione su cui stiamo valutando – ha ammesso – in passato ho pensato sempre al come mettere in campo una squadra in grado di mettere in difficoltà gli avversari ma anche alla condizione ed alle caratteristiche dei miei calciatori”.

Il tecnico ha anche toccato il tema Reijnders, contro la Fiorentina largo a sinistra. Ipotesi rivedibile anche con Theo. “Spesso Tijjani ha giocato da interno sinistro. Calciatori con grande qualità come lui, Theo e Rafa possono essere pericolosi e possono avere i giusti equilibri ma dipende in fase difensiva l’uscita che fa Leao, se sul centrale oppure sul terzino”.

Sulla differenza tra Serie A e Premier, invece, Pioli ha una sua opinione. “La Premier è di altissimo livello, tecnico ed intenso ma nonostante gli investimenti inferiori dei club la Serie A non credo sia distante da quel livello”.

Il Milan è una squadra che si sta divertendo, e la conferma arriva dal tecnico. “La squadra ha trovato l’entusiasmo che deriva da risultati, prestazioni ed ambiente ed è la situazione migliore per le nostre caratteristiche. Bisogna abbinare risultato, qualità e prestazione per continuare così”.

Pioli soddisfatto anche di Chukwueze e della sua crescita. “I dati che abbiamo su di lui sono superiori a quelli del Villarreal, lo abbiamo visto in una riunione video con i miei collaboratori oggi. Sono molto soddisfatto, sta bene di gambe e testa e deve continuare così” ha spiegato il tecnico.

Pioli ha anche ammesso come i tiri dalla distanza debbano essere una soluzione in quanto la squadra abbia le qualità balistiche per poterlo fare”.

Conclusione, poi, sul Lecce. “Sta bene, ha calciatori veloci davanti ed ha trovato equilibrio. Sarà difficile la gara ma noi abbiamo la qualità per controllare la partita e provare ad impensierirli”.