Van Basten, 35 anni fa l’indimenticabile gol al Real Madrid: è sempre un’emozione rivederlo (Video)

Ci sono gol indimenticabili, il cui ricordo resta indelebile. Esattamente 35 anni fa, Van Basten ne ha segnato uno che è entrato di diritto nella storia del Milan

Aprile è spesso stato un mese importante nella storia del Milan, soprattutto in quelle stagioni in cui i rossoneri sono stati protagonisti in Coppa Campioni / Champions League.

Così è stato anche nel 1989. In quella stagione il Milan campione d’Italia, allenato da Arrigo Sacchi, tornava a disputare la Coppa Campioni a dieci anni dall’ultima partecipazione datata 1979. Una compagine fortissima quella rossonera, destinata di lì a poco a entrare nella storia del calcio europeo per il suo stile di gioco che non aveva eguali in quel periodo.

Era il Milan – solo per citarne alcuni – di Giovanni Galli, Franco Baresi, di un giovane Paolo Maldini, di Mauro Tassotti, di Carlo Ancelotti, di Roberto Donadoni e dei tre olandesi Gullit, Rijkaard e Van Basten. Una squadra indimenticabile ma che, paradossalmente, non partiva tra le favorite della Coppa Campioni 1988-89.

All’epoca non c’erano i gironi. Si cominciava subito con la fase a eliminazione diretta. Dopo aver superato agevolmente i bulgari del Vitocha di Sofia, il Milan rischia l’eliminazione con la Stella Rossa. La nebbia di Belgrado salva Van Basten e compagni che, alla ripetizione del match di ritorno dopo la sospensione del giorno prima, passano ai rigori in un match che avrebbe potuto cambiare la storia del club.

Van Basten, quell’indimenticabile gol al Bernabeu

Dopo aver eliminato il Werder Brema ai quarti, il Milan si ritrova contro il Real Madrid in semifinale. Una squadra fortissima anche quella allenata da Leo Beenhaker con Butragueno, Michel, Schuster e Hugo Sanchez.

L’andata della semifinale si disputa il 5 aprile 1989 al Bernabeu. Il Milan gioca una partita meravigliosa, creando azioni da gol in serie. E’ il Real, tuttavia, a passare in vantaggio con Sanchez alla fine del primo tempo. Il Milan non si abbatte e assedia gli avversari nella ripresa. Clamoroso il gol annullato a Gullit per un fuorigioco inesistente al 62′.

Un quarto d’ora dopo, al 77′, l’indimenticabile prodezza di Marco Van Basten. Sul cross di Tassotti dalla destra, il fuoriclasse olandese si inventa un pazzesco avvitamento di testa quasi da terra. Ne scaturisce una traiettoria magnifica a giro che impatta sulla traversa poi sulla schiena del portiere Buyo prima di terminare in rete.

Un gol pazzesco, indimenticabile come la corsa dello stesso Van Basten che, dopo essersi assicurato della convalida da parte dell’arbitro, va ad esultare sotto lo spicchio del Bernabeu riservato ai tifosi rossoneri, testimoni di una magnifica prodezza.

Un gol che su alcuni tabellini risulta come autorete di Buyo. Una mera formalità. Nulla e nessuno potrà togliere a Van Basten la bellezza di un gesto tecnico che, 35 anni dopo, ancora tutti ammiriamo, estasiati da un gol, di fatto, impensabile.

Quindici giorni dopo, nel match di ritorno a San Siro, Van Basten segnerà un altro gol nel leggendario 5-0 inflitto al Real che manda il Milan alla finale di Coppa Campioni contro lo Steaua Bucarest al Camp Nou di Barcellona. Il resto della storia lo conoscete tutti.