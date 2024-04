L’ex stella del Milan finisce sul mercato: già fissato il prezzo

Una ex stella del Milan è stata messa sul mercato: fissato il prezzo da top player dal club proprietario del cartellino

“Sono molto contento di Chukwueze“. Così il tecnico del Milan Stefano Pioli nella conferenza stampa andata in scena prima della gara contro il Lecce. L’allenatore parmigiano ha tessuto le lodi dell’esterno nigeriano arrivato in estate dal Villarreal pagato 19,5 milioni di euro più 8,5 di bonus legati a rendimento singolare e di squadra. L’esterno nigeriano si è poi legato al Milan con un contratto fino al 2028.

Un investimento importante che, fin qui, ha pagato solo parzialmente. Una sola rete in 18 presenze in Serie A, tre i gol stagionali considerata anche la Champions League. Di certo non il rendimento che ci si aspettava dal nazionale nigeriano quando si è deciso di investire su di lui.

Tutt’altra resa l’ha avuta Pulisic, un vero e proprio colpo da novanta per il Milan. Il nazionale statunitense ha avuto un impatto devastante con la Serie A, tanto da trascinare il Milan al secondo posto insieme a Giroud e Rafa Leao. I due sono arrivati nella scorsa stagione per far fronte alle partenze di Saelemaekers e, soprattutto, Brahim Diaz.

Milan, Diaz può lasciare Madrid: la valutazione del club spagnolo

Lo spagnolo, che ha optato per la nazionale marocchina come colori da difendere, in estate è tornato al Real Madrid tra il rammarico del Milan che l’avrebbe voluto tenere ancora in rosa. Ben 124 le presenze con la maglia rossonera con 18 reti e 15 assist per l’esterno destro che a Milano aveva mostrato lampi del suo immenso talento.

Tornato al Real Madrid, ha faticato più del dovuto per prendersi il suo spazio. Chiuso da Bellingham, Vinicius e Rodrygo, ha accumulato 25 presenze in Liga ma 1.152′ con cinque gol e tre assist: in totale, Champions League e coppe nazionali incluse, sono 34 le gare disputate con nove reti.

Se per Ancelotti Diaz è diventato una sorta di “dodicesimo uomo”, l’esterno non è soddisfatto del suo utilizzo e sarebbero già diversi i club che hanno chiesto informazione al suo agente. Il Real Madrid non avrebbe alcuna intenzione di cederlo ma, stando a quanto afferma “El Debate”, è stato fissato un prezzo di 60 milioni per la sua cessione.

Una cifra importante che testimonia quanta considerazione abbia a Chamartin il calciatore marocchino. Nella prossima stagione, però, con gli arrivi di Mbappé – quasi certo – ed Endrick, vi sarà una sorta di sovraffollamento nell’attacco delle merengues, con spazi ancor più ridotti per Diaz.