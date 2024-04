Giroud in MLS? Lui infiamma i tifosi: “Io sono milanista”

Sono arrivate delle dichiarazioni particolari da Olivier Giroud subito dopo la vittoria contro il Lecce. Parole che hanno spiazzato i tifosi.

Olivier Giroud, ancora e sempre lui. Il 37enne è tornato al gol dopo cinque gare a secco, e lo ha fatto nell’ultima di campionato giocata contro il Lecce. Una rete di testa, delle sue, che sancito il 2-0 del Diavolo. Questo Olivier sta dimostrando davvero di essere infinito, speciale per il Milan e tutti i suoi tifosi. L’età sembra non contare affatto al momento, e lui sembra in formissima per aiutare la squadra in questo finale di stagione. Secondo posto ed Europa League sono i grandi obiettivi, e Giroud ha risposto presente.

Lo ha fatto proprio nel post-partita di Milan-Lecce, dicendo che: “Sì, vogliamo il secondo posto e la finale europea. Faremo il massimo per riuscirci”. Nel frattempo, però, non si placano le innumerevoli voci che lo inquadrano in America a fine stagione. Sì, secondo le più accreditate fonti, Giroud ha già un accordo verbale con il Los Angeles FC per un contratto sino al dicembre del 2025. Se così sarà, Oli non rinnoverà dunque il suo accordo col Milan, che è in scadenza a giugno, e dirà addio all’Italia.

Qualcosa che dispiacerebbe enormemente a tutto l’ambiente rossonero. D’altronde, sì, Giroud va verso i 38 anni ma può ancora indubbiamente dire la sua. Lui è ben consapevole che il Milan sta lavorando ad un nuovo titolare dell’attacco, che è più che lecito, come sa dunque che non potrebbe essere più lui la prima scelta. Ma ciò non vieterebbe la sua permanenza a Milano, come riserva di estremo lusso.

La situazione ancora non è chiara, e a renderla ancora più incerta sono state le dichiarazioni dello stesso Giroud dopo Milan-Lecce.

Giroud, vietato pensare al futuro

Al termine di Milan-Lecce, intervistato da DAZN, Giroud non poteva non essere interrogato e incalzato sul suo futuro date le tante voci che lo inquadrano in MLS. Cosa ha risposto l’eterno bomber francese? Ha lasciato ancora tutti nel dubbio, non escludendo dunque la possibile permanenza al Milan. Anzi, ha utilizzato una frase che chiaramente ha colpito i tifosi. “Io sono milanista”. Si è espresso così nello specifico Olivier Giroud:

“Ho visto cosa hanno detto i media sul mio conto, ma non voglio parlare del mio futuro. Non c’è niente di fatto. Io sono milanista, un vecchio cuore rossonero. Sono fiero di giocare co questo club, con questa squadra e voglio concludere al meglio la stagione. Non è il tempo di parlare della prossima. Ci sarà la Roma e vogliamo la finale di EL. Quello che accadrà l’anno prossimo si vedrà”.