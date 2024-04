Highlights Milan-Lecce, la sintesi del match di Serie A [VIDEO]

La cronaca con gli highlights di Milan-Lecce, match della 31.a giornata di Serie A disputato a San Siro sabato 6 aprile

Terzo match della stagione alle 15 per il Milan che affronta il Lecce con una formazione inedita. Pioli conferma le anticipazioni della vigilia e schiera Pulisic al posto dello squalificato Loftus Cheek come trequartista a supporto di Giroud con Leao e Chukwueze esterni.

Buon avvio del Lecce che si procura la prima occasione della partita con Gonzalez, il cui tiro dal limite sfiora il palo. Scampato il pericolo, il Milan diventa arrembante e domina la partita. Al 6′, rossoneri già in vantaggio con un altro pregevole gol di Pulisic. Servito da Chukwueze (convincente il primo tempo del nigeriano), Chris lascia partire un tiro a giro dal limite sul quale Falcone non può nulla.

L’1-0 è un booster di energia per il Milan che sfiora l’immediato raddoppio prima con un colpo di testa dello stesso Pulisic poi con un tiro deviato di Leao che dà l’illusione del gol. Il 2-0 è nell’aria e arriva al 20′ con una deviazione di testa di Giroud su cross da calcio che termina la propria traiettoria all’angolino.

Esulta di nuovo San Siro per un Milan davvero convincente. Sul 2-0, i rossoneri calano di ritmo e il Lecce, comunque sempre in partita, sfiora il gol per accorciare le distanze con il colpo di testa di Gonzalez che si infrange sulla traversa. Nel finale di tempo, nessuna occasione con il Lecce che resta in 10 per l’espulsione di Krstovic. Al 45′, l’attaccante montenegrino colpisce con la gamba alta il costato di Chukwueze; intervento pericoloso e Massimi estrae il rosso prima dell’intervallo.