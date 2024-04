Milan, addio Pioli: spunta un nome a sorpresa per la panchina

Il Milan potrebbe salutare Stefano Pioli a fine stagione: al posto del tecnico, possibile virata su un nome a sorpresa accostato già nei scorsi mesi

Stefano Pioli ed una conferma da giocarsi, partta dopo partita. Il tecnico parmigiano ha vissuto venti di burrasca nel corso dei mesi scorsi ma è riuscito a tenere dritta la barra e ad uscire dal momento più delicato del suo quinquennio milanista. Le voci di esonero le ha spazzate con il lavoro e con i risultati che sono arrivati gradualmente.

Ed ora il Milan è secondo in classifica – sebbena a 14 punti dal Milan – ed ai quarti di Europa League. Si può chiudere la stagione in trionfo con il titolo europeo, peraltro sarebbe il primo nella storia del club dopo le sette Champions League in bacheca.

Il rush finale impone, quindi, il rinvio di tutti i discorsi per la prossima stagione a fine anno. Solo allora si tireranno le somme e la dirigenza deciderà in vista del futuro. Il primo nodo da sciogliere è ovviamente quello legato alla panchina. Chi sarà il prossimo allenatore del Milan? Una domanda che, almeno stando alle dichiarazioni del presidente Scaroni, ha già una risposta: Stefano Pioli.

Milan, Pioli saluta: ipotesi Gallardo

Il tecnico parmigiano è sponsorizzato da Zlatan Ibrahimovic, braccio destro operativo di Cardinale: lo svedese ne ha apprezzato le qualità quando indossava ancora la maglia rossonera, con i due che hanno vinto insieme lo scudetto nel 2022.

La dirigenza ha stima dell’allenatore eppure la situazione è tutt’altro che definita. In estate, infatti, vi sarà un vero e proprio effetto domino per le panchine di Serie A che potrebbe coinvolgere anche il Milan. Stefano Pioli è molto stimato anche dal presidente del Napoli De Laurentiis, deciso a dare il via ad una vea e propria rivoluzione dopo l’annata da dimenticare dei Campioni d’Italia in carica.

Italiano, al momento, appare in pole ma, come spiega Sortmediaset, su di lui potrebbe fiondarsi il Bologna in caso di addio – che appare certo – di Thiago Motta. A quel punto, con Pioli a Napoli chiamato a ricostruire la squadra partenopea, sarebbe vuota la panchina rossonera.

E l’opzione – per non dire suggestione – è quella relativa a Marcelo Gallardo, ex tecnico del River Plate. Argentino classe ’76, era stato accostato al Milan anche in inverno, quando sembrava ad un passo l’esonero di Pioli. I rossoneri hanno poi confermato l’attuale tecnico ed il sudamericano si è accasato in Arabia Saudita, all’Al-Ittihad con un contratto di 18 mesi.