Milan, attento all’Atletico Madrid: “È il primo obiettivo di Simeone”

Simeone è pronto a sfidare il club rossonero nella corsa a un difensore: i Colchoneros avranno la meglio?

Non è un segreto che il Milan abbia provato a prendere un centrale difensivo nel mercato invernale, ma senza riuscirci. Non è stato possibile assicurarsi nessuno degli obiettivi in cima alla lista di Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio.

Dei tentativi sono stati fatti per Radu Dragusin e Alessandro Buongiorno. Il primo ha lasciato il Genoa per la Premier League, firmando per il Tottenham (operazione da circa 30 milioni di euro), mentre il secondo non era cedibile. Il Torino non voleva vendere il suo capitano, sarebbe servita un’offerta shock per far cambiare idea a Urbano Cairo.

Milan, minaccia Simeone per un obiettivo

Il Milan non ha accantonato la possibilità di comprare Buongiorno, anche se l’affare richiede un investimento importante. Il Torino valuta il cartellino circa 35 milioni e c’è la disponibilità anche a valutare l’inserimento di una contropartita tecnica. I rossoneri avevano pensato a Lorenzo Colombo, attaccante ora in prestito secco al Monza, mentre i granata preferirebbero il difensore Jan-Carlo Simic.

Il giornalista Orazio Accomando di DAZN ha scritto sul suo profilo X che, oltre al Milan, anche l’Inter non ha nascosto il proprio interesse per Buongiorno. I rossoneri, in particolare, hanno sondato il terreno. Ma attenzione all’Atletico Madrid, dato che il difensore italiano è il primo nome della lista di Diego Simeone per rinforzare la retroguardia.

Anche se la preferenza di Buongiorno è quella di rimanere in Italia, non bisogna sottovalutare i Colchoneros. Se dovessero formulare un’offerta in linea con le richieste di Cairo, allora il trasferimento del giocatore in Spagna diventerebbe possibile. Il patron del Torino vuole guadagnare più soldi possibili da questa cessione e non farà particolari sconti.

L’Atletico Madrid perderà Mario Hermoso, che ha un contratto in scadenza a fine giugno 2024 e non rinnoverà. Il suo nome è stato accostato sia al Milan sia all’Inter e alla Juventus. Nonostante l’offerta per prolungare, non è stato trovato l’accordo. Simeone sta già pensando a come sostituire il 28enne spagnolo e Buongiorno è uno dei profili che più gli piacciono. Il Torino attende le offerte.