Milan-Lecce, formazioni ufficiali: tifosi accontentati, trequarti inedita

Ecco le formazioni ufficiali del match di quest’oggi a San Siro tra Milan e Lecce, valido per la 31.a giornata del campionato italiano.

Il Milan prosegue il proprio cammino in campionato, con l’obiettivo di mantenere il secondo posto in classifica e concretizzare il prima possibile la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Stefano Pioli ospita oggi il Lecce, nell’anticipo del sabato alle ore 15.

A San Siro è dunque di scena un duello tra due formazioni con obiettivi completamente diversi. Se il Milan guarda all’Europa che conta, la squadra salentina invece cerca punti pesanti in zona salvezza, per garantirsi la permanenza in Serie A anche in vista della prossima stagione.

Mister Pioli dovrà fare a meno quest’oggi di Loftus-Cheek, fermo per un turno di squalifica, ma ritrova Theo Hernandez che ha invece scontato la sanzione del giudice sportivo sabato scorso a Firenze. Out anche Malick Thiaw per un’infiammazione rinvenuta nella seduta di ieri. Cambi obbligati sulla trequarti per i rossoneri. Mentre il Lecce di Luca Gotti, reduce dal buon pareggio contro la Roma, è quasi al completo se si escludono i lungodegenti Kaba e Dermaku.

Le formazioni ufficiali di Milan-Lecce

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, T. Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud.

A disposizione: Mirante, Sportiello, Florenzi, Simic, Kjaer, Terracciano, Bennacer, Musah, Zeroli, Jovic, Okafor.

Allenatore: Stefano Pioli.

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendray, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Banda, Krstovic.

A disposizione: Brancolini, Samooja, Venuti, Touba, Esposito, Gonzalez, Rafia, Oudin, Berisha, Sansone, Piccoli, Burnete.

Allenatore: Luca Gotti.