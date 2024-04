Milan-Lecce in diretta, risultato in tempo reale: gol meraviglioso di Pulisic

La diretta testuale di Milan-Lecce, match della 31esima giornata e in programma oggi alle 15.00 Segui con MilanLive.it il live della partita.

Tutto pronto allo Stadio San Siro per il fischio d’inizio di Milan-Lecce. Una gara che potrebbe sembrare semplice sulla carta per i rossoneri, ma che al contrario presenta delle insidie non di poco conto. I pugliesi sono reduci dal buon pareggio per 0-0 contro la Roma, e sono alla disperata ricerca di punti per staccare del tutto la zona retrocessione, che al momento dista solo 4 lunghezze. Il Milan, dal suo canto, deve puntare fortemente alla vittoria per consolidare ancor di più il secondo posto e tenere lontana la Juve. Servirà umiltà e consapevolezza alla squadra di Pioli, che incontrerà una formazione con buone trame di gioco.

MilanLive.it racconterà in diretta per voi la gara tra Milan e Lecce a San Siro.

Il primo tempo di Milan-Lecce

12′ – Per il Lecce ci prova Venuti dalla lunga distanza. Ma il suo tiro è troppo debole e centrale. Nessun problema per Maignan.

11′ – Oggi Chukwueze è scatenato! Ne salta tre in corsa e serve Leao. Il tiro del portoghese deviato termina sul fondo.

8′ – Ancora Milan, ancora Pulisic. L’americano sfiora la doppietta. Colpo di testa da distanza ravvicinatissima, Falcone fa il miracolo e para.

7′ – GOOOOL! La sblocca subito Christian Pulisic. Un gol meraviglioso dell’americano, oggi trequartista. Sinistro dalla distanza all’incrocio e niente da fare per il portiere. È 1-0 a San Siro.

3′ – La prima occasione è per il Lecce. Tiro dal limite di Gonzalez. La palla esce di pochissimo!

1′ – Iniziato il primo tempo di Milan-Lecce!

Milan-Lecce, le formazioni ufficiali

Formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernández; Adli, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leão; Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Kjær, Simić, Terracciano; Bennacer, Musah, Zeroli; Jović, Okafor. All.: Pioli.

Formazione Lecce (4-2-3-1): Falcone; Venuti, Pongračić, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani; Banda, González, Dorgu; Krstović. A disp.: Brancolini, Samooja; Gendrey, Touba; Berisha, Oudin, Rafia; Almqvist, Piccoli, Pierotti, Sansone. All.: Gotti.