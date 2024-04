Milan-Lecce probabili formazioni: novità Pulisic, Pioli fa un cambiamento

Le possibili scelte di Pioli e Gotti per il match di campionato in programma a San Siro: nuova posizione per Pulisic?

Dopo aver sconfitto la Fiorentina e aver consolidato il secondo posto in classifica, il Milan vuole proseguire il suo cammino in Serie A con una nuova vittoria. Prima di pensare al match di Europa League contro la Roma, l’obiettivo è sconfiggere il Lecce a San Siro.

All’andata il risultato fu di 2-2, con i rossoneri avanti 2-0 e poi incredibilmente rimontati. La squadra pugliese aveva anche segnato il gol della vittoria, poi annullato grazie all’intervento del VAR. Stefano Pioli si aspetta una buona prestazione e una vittoria da parte dei suoi ragazzi, che possono mettere un ulteriore tassello verso la qualificazione alla prossima Champions.

Serie A, Milan-Lecce: le scelte di Pioli e Gotti

Il Milan deve rinunciare ad alcuni giocatori per l’impegno di sabato pomeriggio. Il nome che spicca è quello di Ruben Loftus-Cheek, assente per squalifica. Non ci saranno neppure Pierre Kalulu, Tommaso Pobega e Malick Thiaw. Quest’ultimo ha accusato una fascite plantare e Pioli ha dichiarato che la sua non convocazione è a scopo precauzionale, con la speranza di averlo disponibile contro la Roma. Vedremo.

In difesa ci sarà Matteo Gabbia ad affiancare Fikayo Tomori al centro, l’ex Chelsea è anche sotto diffida e per una squalifica salterà il match di Europa League. Sulla fascia destra agirà uno tra Davide Calabria e Alessandro Florenzi, mentre a sinistra ci sarà il ritorno di Theo Hernandez (squalificato contro la Fiorentina).

A centrocampo la coppia titolare dovrebbe essere composta da Yacine Adli e Tijjani Reijnders, con Ismael Bennacer e Yunus Musah inizialmente destinati alla panchina. Il posto di Loftus-Cheek sulla trequarti dovrebbe essere preso da Christian Pulisic, che per la prima volta in stagione andrebbe a giocare in quella posizione. Sulle fasce confermati Samuel Chukwueze e Rafael Leao, con Olivier Giroud che sembra destinato a partire dal primo minuto come centravanti.

Gotti dovrebbe schierare il Lecce con il modulo 4-4-2. Davanti a Wladimiro Falcone agirà il quartetto difensivo Gendrey-Pongracic-Baschirotto-Gallo, in mediana vedremo Ybler Ramadani e Alexis Blin. Sulle fasce del centrocampo Pontus Almqvist a destra e Patrick Dorgu a sinistra. Il tandem d’attacco sarà composto da Lameck Banda e Nikola Krstovic. La squadra pugliese è reduce da un’ottima prestazione contro la Roma (pareggio 0-0) e non va sottovalutata.

SERIE A, MILAN-LECCE: PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1) – Maignan; Calabria (Florenzi), Gabbia, Tomori, Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud.

Lecce (4-4-2) – Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Banda, Krstovic.