Milan-Lecce, streaming e diretta tv Serie A: dove vederla oggi

il Milan ospita il Lecce nel match della 31.a giornata di Serie A in programma oggi sabato 7 aprile a San Siro . Calcio di inizio alle 15. Di seguito tutte le indicazioni su dove vedere la partita

Terzo match dell’anno alle ore 15 per il Milan. Anche quello odierno come i precedenti con Verona e Empoli si disputerà a San Siro. Ospite dei rossoneri il Lecce di Luca Gotti, reduce dai quattro punti ottenuti con la vittoria sulla Salernitana e il pari con la Roma.

Per il Milan una ghiotta occasione per consolidare il secondo posto in classifica e staccare ulteriormente la Juventus, impegnata domenica sera contro la Fiorentina allo Stadium. Un gap di +6 punti sui bianconeri ottenuto grazie alla quattro vittorie di fila conquistate in campionato a Marzo contro Lazio, Empoli, Verona e Fiorentina cui si aggiungono le altre due contro lo Slavia Praga in Europa League.

Europa League nella quale il Milan sarà impegnato giovedì prossimo nell’andata del quarto di finale contro la Roma, impegnata oggi, alle 18, nel Derby contro la Lazio. Nonostante l’imminente sfida europea, non ci sarà un eccessivo turnover nella formazione odierna del Milan.

Out Thiaw per fascite plantare, Pioli schiera al centro della difesa Gabbia e Tomori (squalificato in EL), supportati da Calabria e dal rientrante Hernandez. In mediana, Adli e Reijnders mentre lo squalificato Loftus Cheek dovrebbe essere sostituto da Pulisic nell’inedita posizione di trequartista. Chukwueze e Leao supporteranno Giroud al centro dell’attacco.

Milan-Lecce, dove vedere il match di Serie A

Milan-Lecce è un’esclusiva di DAZN. Il match sarà visibile, per gli abbonati, in streaming sull’applicazione del canale disponibile per smart tv, dispositivi mobili, decoder Sky Q e Tim Vision, Amazon Fire Stick e console di gioco. Dazn in streaming è fruibile, ovviamente, anche da pc sul sito dazn.com.

Milan-Lecce sarà visibile in diretta tv su Zona Dazn, il canale opzionale presente alla posizione 214 del decoder Sky e di Tivusat. Al termine della partita, gli highlights saranno immediatamente visibile nelle edizioni pomeridiane di Sky Sport 24. Dalla serata, sulla app di Dazn disponibile la replica on demand di Milan-Lecce. Per vederla basta accadere alla sezione dell’app dedicata alla Serie A.

Il Milan tornerà in campo giovedì 11 aprile contro la Roma in Europa League a San Siro. La partita sarà trasmessa su Sky Sport, in streaming su Dazn e in chiaro su Rai 1 dalle ore 21. Domenica 14 aprile, altra partita alle 15 in Serie A contro il Sassuolo al Mapei Stadium in diretta su Dazn e Zona Dazn.