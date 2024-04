Milan, Maignan come Leao: dialoghi nel vivo

Il portiere francese, Mike Maignan, e il Milan sono alle prese con la trattativa per il rinnovo: il possibile accordo tra le parti entro l’inizio della nuova stagione

Dopo Rafa Leao, che ha tolto il sonno a tanti tifosi lo scorso anno, è la volta di Mike Maignan e Theo Hernandez. Il Milan è, infatti, a lavoro per provare a blindare le altre due stelle della rosa.

I due francesi hanno accordi in scadenza il 30 giugno 2026 e le prossime settimane saranno chiaramente decisive per definire il loro futuro. Stamani La Gazzetta dello Sport, pone l’attenzione sul portiere transalpino e scrive “Maignan alla Leao. Mike e il Milan, scalata rinnovo: chiede sette milioni come Rafa”: è questo il titolo del giornale, che sottolinea come l’estremo difensore abbia voglia di percepire quanto il calciatore più pagato della rosa, vale a dire il portoghese.

I dialoghi tra le parti presto entreranno nel vivo e dalle parti di via Aldo Rossi c’è la voglia di chiudere la trattativa il prima possibile, entro certamente l’inizio della nuova stagione. Senza un accordo, infatti, una cessione potrebbe essere davvero presa in considerazione. D’altronde le proposte per quello che è uno dei migliori portieri al mondo non mancano di certo.

Si parla tanto di Psg, ma anche di Chelsea e Manchester United. La squadra, però, più interessa a Maignan è sicuramente il Bayern Monaco, che vede nel francese l’erede perfetto di Manuel Neuer. Serve però che i tedeschi mettano sul piatto una proposta davvero irrinunciabile, da 100 milioni di euro.

Alternative

Il prezzo del cartellino di Maignan è alto e tutti i club che lo vogliono sono dunque avverti. Il Milan, però, lo sottolineiamo ancora ha voglia di riuscire a trovare un accordo con il suo portiere.

Ma allo stesso tempo il Diavolo si sta guardando attorno alla ricerca di un eventuale sostituto. Il club rossonero non vuole farsi trovare impreparato qualora Maignan dovesse davvero fare le valigie. Occhi così puntati su Di Gregorio del Monza, ma attenzione ad altre idee, come può essere quella che porta Carnesecchi che tanto piace a Stefano Pioli e che tanto bene sta facendo con la maglia dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Non si può escludere, infine, una strada estera, con Giorgi Mamardashvili del Valencia osservato speciale.