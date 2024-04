Milan, sorpresa turca: 18 milioni per la stella polacca

Il Milan sarebbe sulle tracce del calciatore classe 1999 in forza al Fenerbahce. Sfida al Napoli per portarlo in Serie A: il punto della situazione

Il Milan guarda ad Istanbul per rafforzare la propria squadra. La notizia arriva direttamente dalla Turchia, con i rossoneri pronti a sfidare il Napoli, per portarsi a casa il talento polacco.

Le attenzioni sono rivolte – come scrive Aksam – su Sebastian Szymanski. Il calciatore polacco classe 1999, che si è unito al Fenerbahçe all’inizio della stagione, piacerebbe a diverse squadre. Sulle sue tracce, infatti, non ci sarebbe solo il club rossonero e gli azzurri di Aurelio De Laurentiis, ma anche il Tottenham.

Il portale scrive anche di un’offerta fatta recapitare al Fenerbahce di ben 18 milioni di euro. Un’offerta, però, rispedita al mittente: la cifra richiesta, infatti, sarebbe di almeno 30 milioni. Il Milan e tutte le altre squadre che vogliono Szymanski sono dunque avvertite: strappare il giocatore ai turchi non sarà per nulla facile.

Ma chi Sebastian Szymanski? Il calciatore polacco, arrivato a luglio 2023 ad una cifra vicina ai dieci milioni di euro dalla Dinamo Mosca è  un trequartista, di piede mancino, che può giocare sia come esterno di destra, in un attacco a tre, sia come centrocampista centrale. Il 24enne di Biata Podlaska in stagione ha giocato ben 47 partite, rappresentando di fatto una pedina chiave dello scacchiere del Fenerbahce: con oltre 3200 minuti così, il polacco è riuscito a segnare dodici gol e quindici assist.

I rapporti tra il Milan e il Fenerbahce sono ottimi soprattutto dopo l’affare Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco si è trasferito in Turchia a gennaio ad un prezzo non certo elevato.

Dubbi Milan

Bisognerà , però, capire se l’interesse per Szymanski verrà confermato. Il calciatore potrebbe anche interessare alla dirigenza rossonera, ma da esterno di destra faticherebbe a trovare spazio.

Lì il Milan è ampiamente coperto con la presenza, chiaramente, di Christian Pulisic, ma anche Samu Chukwueze, che finalmente nelle ultime partite ha dato le risposte che il Diavolo stava cercando.

Anche in posizione centrale è complicato immaginarlo. Stefano Pioli ha dimostrato di preferire in quella zona di campo un calciatore con caratteristiche diverse. Szymanski, d’altronde, non appare avere proprio le caratteristiche di Ruben Loftus-Cheek. L’inglese, titolare del ruolo, ha di fatto cambiato il Milan, dando quegli equilibri che servivano.