Niente Juve, Zirkzee al Milan: “Arriva anche il centrocampista”

Si torna a parlare nuovamente di Joshua Zirkzee. L’attaccante è finito nel mirino della Juventus, ma le ultime notizie sembrano far sorridere il Milan

Joshua Zirkzee al centro del pensieri del Milan. Ma non solo. Nelle ultime ore si è parlato con insistenza della volontà della Juventus di mettere le mani sull’attaccante olandese.

Si parlato di un blitz a Monaco di Baviera di Cristiano Giuntoli per trattare con il Bayern il suo acquisto, anziché con il Bologna. I tedeschi, infatti, hanno la possibilità di far valere la clausola rescissoria, riportandosi in Germania l’attaccante, che poi dunque verrebbe rivenduto.

Uno scenario che non sembra convincere Carlo Pellegatti. Il noto giornalista, intervenuto stamani sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto della situazione su Joshua Zirkzee, facendo tornare il sorriso ai tifosi del Milan: “Da quello che so la Juve non sta cercando il centravanti. I bianconeri hanno altre priorità, una squadra che ha Vlahovic titolare, non credo vada a cercare un giocatore che possa andare sui 40-50-60-70 milioni, ma è un mio pensiero. Secondo le indiscrezioni sarebbe andata a parlare con il Bayern Monaco per cercare di prenderlo da lì”.

Ma i bianconeri non sono stati gli unici a volare in Germania per parlare con i dirigenti del Bayern Monaco: “Ma quando vi ho detto del blitz di Moncada a Monaco di Baviera, cosa vi ho raccontato? La versione che vi ho detto era per capire cosa volesse fare il Bayern – prosegue Carlo Pellegatti -., ma potrebbe esserci una seconda ipotesi: e se anche il Milan fosse andato per capire se si può prendere Zirkzee direttamente dai tedeschi?”.

Milan, non solo Zirkzee

C’è dunque ottimismo affinché il Milan possa davvero mettere le mani sull’attaccante del Bologna, che tanto bene sta facendo in questa stagione, tanto da trascinare i rossoblu verso la qualificazione in Champions League.

Ma Joshua Zirkzee non sarà l’unico acquisto estivo del Diavolo: “Il Milan sta lavorando su Zirkzee da diverse settimane – ammette ancora Pellegati sul proprio canale YouTube -. Ha trovato il suo obiettivo da tempo e sono fiducioso per l’olandese, ma cerca anche un centrocampista. La Juve ha Milik, Kean e Vlahovic, non credo cerchi Zirkzee per il suo reparto offensivo”. I tifosi del Diavolo dunque possono sognare almeno il doppio colpo, ma non è da escludere l’arrivo anche di un difensore.