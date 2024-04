Pulisic, che affare del Milan: raggiunto un nuovo record!

Traguardo importante raggiunto da Pulisic in occasione dell’ultima partita di campionato giocata: stagione strepitosa la sua.

Non lo scopriamo oggi, ma il Milan ha messo a segno un super colpo con l’ingaggio di Christian Pulisic. Comprato per circa 20 milioni di euro, il capitano della nazionale americana si è rivelato fin da subito un acquisto azzeccatissimo. Dopo qualche difficoltà vissuta a Chelsea, si è decisamente rilanciato con il trasferimento in Italia.

Avendo Rafael Leao titolare inamovibile a sinistra, Stefano Pioli lo ha impiegato come esterno destro e il numero 11 rossonero non ha tradito le aspettative. Il suo rendimento è stato di altissimo livello finora, sta disputando la sua migliore stagione di sempre. Anche nelle partite in cui magari non è stato sempre nel vivo, ha trovato la giocata decisiva per fare la differenza. Sono cose che solitamente fanno i campioni, e lui ha la stoffa del campione.

Milan-Lecce: nuovo traguardo per Pulisic

In occasione di Milan-Lecce ha giocato per la prima volta in stagione nel ruolo di trequartista e anche lì ha fatto bene. Dopo 6 minuti ha trovato la via del gol con un bellissimo tiro di sinistro appena fuori area. Una rete non banale, sia per la sua bellezza sia per il significato che ha.

Infatti, Pulisic è salito a quota 10 gol in Serie A e ha quindi registrato la sua migliore stagione realizzativa nei campionati europei in cui ha militato. Ha superato le 9 marcature che aveva totalizzato nell’annata 2019/2020 con la maglia del Chelsea. In totale le reti stagionali sono 13, considerando anche le 2 in Europa League e una in Champions. Da aggiungere anche 8 assist tra tutte le competizioni in un totale di 41 presenze messe assieme. Un ottimo rendimento, niente da dire.

Forse del nazionale americano non si parla abbastanza, altri giocatori al posto suo sarebbero stati più reclamizzati in Italia se indossassero una maglia diversa da quella del Milan. Ma probabilmente siamo noi a pensare male… In ogni caso, il club rossonero si gode un grande colpo e sa che può attendersi ancora tanto da lui. Pulisic ha ulteriori margini di crescita e nel finale di stagione può essere determinante per raggiungere gli obiettivi prefissati.