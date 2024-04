Addio annunciato: il Milan sfida le inglesi per l’attaccante

Il Milan deve affrettarsi se vuole il centravanti in questione per la prossima stagione. La squadra rossonera ha rivali oltre manica.

Olivier Giroud continua a segnare gol a raffica con la maglia del Milan in questa stagione. Il problema è che, con ogni probabilità, si tratta degli ultimi vagiti offensivi con i rossoneri per l’attaccante francese. Secondo ultimi rumors, Giroud avrebbe preso la decisione di volare negli Stati Uniti a fine contratto e legarsi alla MLS.

Ciò significa una sola cosa: il Milan dovrà reperire il prima possibile un sostituto, un centravanti titolare con caratteristiche e qualità simili a quelle del numero 9 francese. La priorità del prossimo calciomercato estivo sarà proprio questa, mettere sotto contratto l’attaccante del presente e del futuro.

Già si fanno parecchi nomi per questo nuovo innesto. I dirigenti e gli osservatori del Milan sono al lavoro per reperire il numero 9 ideale in vista della prossima stagione. Il profilo più battuto è quello di Joshua Zirkzee del Bologna, ma non è l’unico. C’è da tempo nel mirino un calciatore internazionale che fa gola al Milan per le sue qualità offensive.

Via dalla Francia: Milan o Premier

Parliamo di Jonathan David, attaccante canadese che milita nel Lille che ormai da un anno a questa parte è finito nel mirino del Milan come uno dei papabili sostituti di Giroud in prospettiva futura. Il classe 2000 si è conquistato la fiducia di molti a suon di gol e di prestazioni di altissima qualità, fin dai tempi in cui giocava in Belgio.

Il Milan lo considera uno dei centravanti ideale per prendersi i gradi da titolare in vista della prossima stagione. La situazione contrattuale di David aiuterebbe anche l’investimento: il canadese è in scadenza a giugno 2025 e con ogni probabilità è destinato a lasciare Lille già dalla prossima estate. Ciò significa anche un esborso tutt’altro che esagerato da parte dei rossoneri.

Però, come indica la redazione di Sportmediaset, sulle tracce di David si sarebbero mossi negli ultimi giorni alcuni club della Premier League. Tentazione forte per l’ex attaccante del Gent, che potrebbe essere attratto dall’idea di giocare in quelle che è definito il campionato più prestigioso e competitivo al mondo.

Per il Milan dunque una insidia non da poco. I rossoneri dovranno affrettarsi e preparare l’offerta formale sia per David che per il Lille se si vuole battere la concorrenza inglese. In questa stagione l’attaccante nativo di Brooklyn ha già messo a segno 16 reti in 28 incontri, confermandosi tra i migliori bomber della Ligue 1.