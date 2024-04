Dal Milan al Benfica, affare ad un passo

Molto vicino l’approdo del calciatore nel campionato portoghese, con il Benfica che sembra ben indirizzato ad ingaggiarlo a titolo definitivo.

Se si parla di Milan e di Benfica ci si riferisce a due dei club più storici ed importanti del panorama calcistico internazionale. Squadre vincenti sia nel loro paese d’origine, sia a livello europeo. Basti pensare alle due finalissime di Coppa dei Campioni, nel 1963 e nel 1990, vinte entrambe dai rossoneri.

Milan e Benfica non si sfidano da un bel po’ di tempo in gare ufficiali, anche se entrambe sono in corsa per l’Europa League. I rossoneri se la vedranno ai quarti di finale contro la Roma nel derby tutto italiano, mentre i portoghesi affronteranno l’Olympique Marsiglia.

Ma c’è anche una situazione di calciomercato che accomuna i due club appena citati. Infatti un calciatore, nelle grinfie del Milan per diverso tempo, sembra essere oggi molto prossimo all’approdo nella Liga portoghese. Il Benfica avrebbe fatto passi in avanti per prenderlo a titolo definitivo.

Il Milan molla il difensore: è vicino al Benfica

Il calciatore in questione è il terzino spagnolo Juan Miranda. Attualmente in forza al Betis Siviglia, questo difensore andrà in scadenza di contratto a giugno 2024, senza alcuna possibilità di rinnovo con la sua squadra d’appartenenza.

Miranda è stato per mesi accostato al Milan, anche in vista della sessione di gennaio scorso. I rossoneri, alla ricerca di un vice-Theo Hernandez, avevano trovato persino l’accordo economico e contrattuale con gli agenti dello spagnolo. Ma il Betis ha richiesto un extra per il suo cartellino, nonostante la scadenza imminente. Per questo motivo l’affare è saltato del tutto.

Ora è il Benfica a farsi avanti. I portoghesi hanno approfittato della fase di stallo con il Milan e si sono inseriti per Miranda, proponendo un contratto a partire da luglio prossimo. Secondo l’indiscrezione di Nicolò Schira, noto cronista di mercato italiano ed estero, l’affare è ben indirizzato anche se ancora alle fasi iniziali.

Miranda sarebbe l’ennesimo colpo internazionale intelligente del Benfica, che ormai da anni ha deciso non solo di puntare sui giovani gioielli del proprio vivaio, ma anche di fare concorrenza sul mercato alle big europee. Basti pensare che negli ultimi anni le ‘Aquile di Lisbona’ hanno ingaggiato calciatori di spessore quali Trubin, Kocku, Marcos Leonardo, David Neres e l’ex juventino Di Maria.