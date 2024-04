Maignan, svolta sul rinnovo: nuova offerta dal Milan, i dettagli

Novità cruciali sul rinnovo di Mike Maignan col Milan. Avvicinamento sostanziale tra le parti nelle ultime ore. Nuova offerta dei rossoneri. I dettagli.

Il Milan è attualmente concentrato sui rinnovi di contratto, consapevole che su alcuni si potrà lavorare nel concreto, su altri una decisione è invece già stata presa. Se infatti per Olivier Giroud e Simon Kjaer sembra confermato l’addio, molte energie saranno concentrare sui prolungamenti, ben più complicati, di Mike Maignan e Theo Hernandez. I due rappresentano dei tasselli fondamentali di questo Milan, e soltanto immaginare la loro partenza crea parecchia frustrazione.

Insomma, il Diavolo conta in rosa il terzino e il portiere più forti al mondo. Cederli sarebbe un peccato enorme, ma bisogna fare i conti con le alte richieste per il prolungamento di contratto. Sì, perché Theo e Mike si sentono lecitamente dei top di questa rosa, e come Rafael Leao vorrebbero riconosciuto uno stipendio dei più alti. In soldoni, si aspettano per il rinnovo un adeguamento dell’ingaggio come quello riservato al portoghese, e dunque pari a 7 milioni di euro a stagione.

Per il Milan è praticamente impossibile accontentarli, quantomeno entrambi. A fomentare la preoccupazione sulla loro situazione è l’interesse dei più grandi club d’Europa. Sono diverse le squadre che vorrebbero acquistare il portiere e il terzino. Tra tutti, il Bayern Monaco rappresenta la minaccia più grande. Si è detto che il Milan sarà costretto a cedere uno dei due, così da finanziare mercato e un altro grosso rinnovo. Difficile sapere adesso come andranno le cose, ma è sul prolungamento di Maignan che arrivano novità cruciali.

Maignan, il Milan si avvicina

Mike Maignan ha un contratto in scadenza nel 2026, e il Milan da settimane lavora al suo rinnovo ma ha trovato grossi ostacoli. Come accennato, il portiere e il suo entourage chiedono uno stipendio da top. Si era parlato di cifre assurde come 8-10 milioni di euro, e per questo l’addio a giugno è stata un’opzione più che contemplata. Il Milan potrebbe guadagnare qualcosa come 70-80 milioni di euro dalla partenza del francese, ma le intenzioni sono ben altre. E a confermarlo è il collega Alessandro Jacobone.

Secondo il giornalista, c’è stato un significativo avvicinamento tra le parti. Il Milan ha presentato una nuova offerta al portiere, che si aggira sui 5,5-6 milioni di euro più eventuali premi. Dal suo canto, Maignan ha dato segnali di apertura importanti. La sua richiesta è scesa a 7 milioni più uno di bonus. Jacobone è sicuro che il percorso è ancora lungo ma che la volontà di proseguire ancora insieme è concreta.

Non ci resta che attendere, anche se il Milan è ben consapevole che più si andrà avanti più rischi si correranno. Dunque, entro l’estate si vorrà definire la situazione.