Milan, assalto del Chelsea al bomber: richiesta shock

Il Chelsea piomba con forza su uno dei nomi accostati al club rossonero nelle ultime settimane: servirà un super investimento per assicurarselo.

Il futuro di Olivier Giroud al Milan è fortemente in bilico. Sono filtrate diverse indiscrezioni sulla possibilità che dal 1° luglio 2024 diventi un nuovo giocatore del Los Angeles FC, squadra della Major League Soccer. Intanto, Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Zlatan Ibrahimovic stanno valutando l’attaccante sul quale puntare nella prossima stagione.

Anche se Giroud dovesse rimanere, comunque il club di via Aldo Rossi comprerebbe un nuovo centravanti. Il francese va per i 38 anni e oggi ha come alternativa Luka Jovic, che a sua volta ha un contratto in scadenza e la cui permanenza non è ancora sicura. Serve un goleador, uno capace di dare garanzie in fase di finalizzazione, ma anche di partecipare efficacemente alla manovra di gioco. Ci sono diverse idee.

Milan, sogno impossibile: futuro in Premier League

Tra i nomi accostati al Milan c’è anche Viktor Gyokeres, bomber dello Sporting CP. Stagione fantastica la sua: 36 gol e 15 assist in 41 presenze. È un attaccante abbastanza completo, per caratteristiche sarebbe un ottimo innesto per il reparto offensivo rossonero. Ma sembra impossibile immaginare il suo arrivo a Milanello.

Nel contratto ha una clausola di risoluzione da 100 milioni di euro e lo Sporting chiede una cifra altissima per venderlo, dopo aver speso 21 milioni per comprarlo nell’estate 2023. Orazio Accomando, giornalista di DAZN, conferma che il prezzo è superiore agli 80 milioni e aggiunge che il Chelsea è piombato in maniera forte sul 25enne svedese. Anche altre squadre della Premier League sono interessate.

Possiamo tranquillamente dire che per il Milan un’operazione impossibile, la valutazione è troppo alta. La società rossonera sa di dover fare un investimento importante per garantirsi un buon goleador, ma per Gyokeres servono troppi soldi. Più facile pensare a un budget da circa 45 milioni per l’acquisto di una punta. Ci sono anche altri ruoli nei quali intervenire e bisogna capire quali cessioni onerose verranno effettuate.

Il Chelsea ha la disponibilità economica per poter accontentare lo Sporting. Ci potrebbe essere un derby londinese con l’Arsenal, altra società fortemente interessata al nazionale svedese. Il suo futuro sarà in Premier League.