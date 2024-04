Milan, contratto fino al 2028: trattativa iniziata, i dettagli

La società rossonera sta negoziando un altro prolungamento contrattuale: l’obiettivo è arrivare presto alla firme.

Quest’ultima parte della stagione è importante sia per gli obiettivi sportivi da raggiungere sul campo sia perché c’è il futuro di alcuni giocatori da decidere. Alcuni contratti scadono a breve-medio termine e nei prossimi due mesi andranno fatte delle scelte.

A fine giugno vanno in scadenza Antonio Mirante, Simon Kjaer e Olivier Giroud, forse tutti e tre lasceranno Milanello. A giugno 2025 scadrà l’accordo con il capitano Davide Calabria, mentre nel 2026 quelli con Mike Maignan, Theo Hernandez, Yacine Adli e Matteo Gabbia. La società sarà impegnata a dialogare con i giocatori e i rispettivi agenti, anche se adesso il focus è soprattutto sulle partite importanti che la squadra deve disputare tra Serie A ed Europa League.

Milan, negoziazione in corso: accordo a breve?

Se pensiamo a quella che è stata la scorsa stagione di Adli, caratterizzata da uno scarsissimo minutaggio, oggi sembra quasi incredibile pensare al rinnovo. Invece, con il lavoro e la pazienza, il centrocampista francese è riuscito a guadagnare la fiducia di Stefano Pioli e ad avere un ruolo importante nella squadra.

Il giornalista sportivo Nicolò Schira sul suo profilo X ha scritto che il Milan ha avviato la trattativa per prolungare il contratto di Adli fino a giugno 2028. Oggi il suo stipendio è di circa 800 mila euro netti annui, sicuramente ci sarà un aumento. Pensiamo che non dovrebbe essere complicato raggiungere un accordo, anche perché l’ex Bordeaux è molto attaccato alla maglia rossonera ed è felice a Milano.

Avrebbe potuto facilmente andarsene l’altra estate, invece ha voluto rimanere e convincere Pioli. Missione compiuta, anche se ha ancora tanto lavoro da fare per migliorare e diventare ancora più forte. Quando parla si percepisce il suo orgoglio nel giocare per il Milan, la trattativa per il suo rinnovo non dovrebbe essere problematica. Ovviamente, tocca alla dirigenza rossonera e all’agente Moussa Sissoko raggiungere un’intesa economica.

Adli vuole continuare a far parte del progetto e la sua priorità è firmare un nuovo contratto, le sue idee sono molto chiare. Vedremo se la negoziazione sarà rapida oppure richiederà del tempo.