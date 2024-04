Milan, primo colpo firmato Ibrahimovic: arriverà a luglio

Zlatan Ibrahimovic ha piazzato il suo primo colpo da dirigente del Milan: arriverà a luglio

Il Milan si rinforza. La vittoria dei rossoneri contro il Lecce, con un secco 3-0, ha solamente messo nuovamente in evidenza la forza dei rossoneri, davvero in grande spolvero in questo finale di stagione.

A Milanello la concentrazione è rivolta ora alla prossima gara, l’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. Un passaggio importante per il club, considerato come l’obiettivo europeo sia quasi prioritario.

Vincere il trofeo sarebbe un epilogo di stagione perfetto che di certo darebbe una nuova ed ulteriore spinta alla conferma di Stefano Pioli in panchina, un argomento sempre di stretta attualità in casa rossonera.

Nel frattempo, però, si lavora già in vista della prossima stagione: la dirigenza è pronta a rinforzare la squadra in ogni aspetto. D’altronde il diktat del patron Cardinale è chiaro: il Milan deve tornare a vincere.

Ecco perché si stanno organizzando tutti per seguire le direttive: non solo calciatori, ma anche la squadra dirigenziale sarà rinforzata a dovere.

Milan, arriva Kirovski: il nuovo ruolo

Il Milan è pronto ad ingaggiare Jovan Kirovski che avrà il compito di fungere da braccio destro di Zlatan Ibrahimovic. Mancano solo le firme sui contratti per rendere il tutto ufficiale ma ormai sembra delineata l’opzione.

A partire dal mese di luglio sarà un nuovo dirigente dei rossoneri con compiti ben precisi: si occuperà in primis, infatti, del settore giovanile con competenze per quanto riguarda anche l’Under 23, con coordinamento dell’intero settore.

Una scelta, quindi, che sembra andare in una direzione ben precisa: prende sempre più corpo la volontà del club rossonero di creare una seconda squadra seguendo, quindi, l’esempio di Juventus ed Atalanta. D’altronde il settore giovanile rossonero è una vera e propria fucina di talenti.

L’ingaggio di Kirovski è stata un’operazione condotta in prima persona da Ibrahimovic: lo svedese conosce bene il futuro dirigente rossonero per averci lavorato ai tempi del Los Angeles Galaxy nel 2018.

Ibrahimovic, quindi, sta già imponendo la sua legge all’interno del club rossonero: lo svedese, dopo alcuni mesi di “apprendistato”, sembra ora pronto a mettere il suo sigillo in questo Milan, stavolta nelle vesti da dirigente.

E grande curiosità, quindi, c’è anche per capire il primo mercato dell’era Zlatan che vedrà la luce a partire dal prossimo luglio.