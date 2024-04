Milan, può succedere ancora: Pioli può eguagliare Ancelotti e Allegri, manca pochissimo

La vittoria contro il Lecce ha consentito al Milan di consolidare il secondo posto in classifica. Per i rossoneri potrebbe ripetersi una situazione già avvenuta in passato

Un mese immacolato per il Milan in Serie A. Dal 1 marzo al 6 aprile sono arrivate cinque vittorie in altrettanti match per i rossoneri che hanno sconfitto, nell’ordine, Lazio, Empoli, Verona, Fiorentina e Lecce. Vittorie consecutive cui vanno aggiunte le due ottenute in Europa League, negli ottavi, contro lo Slavia Praga.

Quindici punti che hanno permesso al Milan di superare una Juventus in piena crisi al secondo posto in classifica, dietro l’Inter ormai avviata verso la conquista del suo ventesimo Scudetto. Posizione che il Milan deve conservare nelle ultime sette giornate di campionato per garantirsi la qualificazione alla Final Four di Supercoppa Italiana insieme all’Inter stessa e alle due finaliste di Coppa Italia.

Sono ben 68 i punti ottenuti in classifica dal Milan alla 31.a giornata. Una prospettiva che apre uno scenario che già si è verificato in passato per i rossoneri. Un paradosso quasi che se da un lato certifica l’ottimo rendimento in Serie A di Leao e compagni, dall’altro amplifica la grande stagione dell’Inter che vincerà il campionato al cospetto di una possibile seconda classifica con un punteggio .. da Scudetto.

Milan, cosa potrebbe succedere in classifica

A 68 punti e con sette partite ancora da disputare, il Milan ha discrete chance di concludere il campionato al secondo posto e con almeno 80 punti in classifica. Una situazione che, qualora dovesse verificarsi, permetterebbe a Pioli di eguagliare quanto fatto da altri due allenatori vincenti della storia recente Milan ovvero Carlo Ancelotti e Massimiliano Allegri.

Entrambi, infatti, hanno concluso un campionato con il Milan nella citata situazione di punteggio dietro la capolista. Ancelotti ce l’ha fatta nella Serie A 2005-2006. Nella classifica poi rivoluzionata dai procedimenti giudiziari di Calciopoli, il Milan ha chiuso al secondo posto con ben 88 punti (furono 28 le vittorie), dietro di tre lunghezze alla Juventus prima a 91.

La stessa situazione si è ripetuta con Allegri nella stagione 2011-12, nella quale la Juve vinse, con Conte allenatore, il primo di nove scudetti consecutivi. Un’annata che il Milan, campione in carica, concluse non senza rimpianti al secondo posto con 80 punti, quattro in meno dei bianconeri.

Anche Pioli ha ottenuto un secondo posto con il Milan nel campionato 2020-21, piazzamento che consentito ai rossoneri di tornare in Champions League dopo ben sette anni di assenza. Decisiva la vittoria all’ultima giornata contro l’Atalanta, tre punti che hanno portato il totale a 79, a -12 dall’Inter capolista. Ottantasei, invece, sono stati i punti incamerati nell’annata dello Scudetto.

Nelle ultime sette di campionato, il Milan deve affrontare nell’ordine Sassuolo, Inter, Juventus, Genoa, Cagliari, Torino e Salernitana. Le possibilità, almeno sulla carta, di arrivare almeno quota 80 sono molto elevate.