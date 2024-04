Ouedraogo dà spettacolo e manda un messaggio al Milan: il gol è super (VIDEO)

L’obiettivo di mercato del Milan non perde tempo a confermare il suo strepitoso talento. L’ultimo gol realizzato è stupefacente. Moncada sempre più attento.

Assan Ouedraogo è tornato prepotentemente a far parte dei piani di mercato del Milan. Le ultime indiscrezioni danno il Diavolo assolutamente proiettato a chiudere la trattativa per il suo acquisto. Andando a ritroso, il club rossonero era già stato vicinissimo al classe 2006 nel mese di dicembre. Poi, l’entrata in scena di diverse big, tra cui Bayern Monaco, Bayer Leverkusen e Lipsia, aveva distolto le attenzioni e le forze del Milan, il quale ha preferito probabilmente attendere per comprendere gli sviluppi degli eventi di mercato.

A due mesi dalla fine della stagione, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada pare abbiano riallacciato i contatti con agenti e Schalke 04 (club proprietario del cartellino del giovane) e siano nuovamente vicini all’acquisto di Ouedraogo. Le ultime indiscrezioni affermano infatti che, nonostante la folta concorrenza, il Milan è di nuovo in pole per il talentoso centrocampista. È Moncada a spingere forte per Assan, che per caratteristiche e doti è considerato un futuro top player.

Il Milan rivede nel classe 2006 tanto di Ruben Loftus-Cheek, e dunque quel centrocampista in grado di essere sì una mezzala, ma anche un trequartista con ottime doti di inserimento e fiuto del gol. Ed effettivamente, Ouedraogo non ha perso tempo per dimostrare al Milan che non si sbaglia affatto. Domenica ha compiuto una magia.

Ouedraogo, a 17 anni trascina lo Schalke: gol bellissimo

Assan Ouedraogo ha soltanto 17 anni ma è già un titolare inamovibile dello Schalke 04 in Bundesliga 2. Fattore che già fa ben comprendere perché il Milan e altre big europee lo abbiano messo prepotentemente nel mirino. E nell’ultima di campionato giocata contro l’Hannover, domenica 7 aprile, il giovane non ha perso occasione per lanciare un messaggio al Milan e a tutti i club interessati. Come un veterano, Ouedraogo ha aperto le danze della gara segnando l’1-0 al 17esimo.

Un gol da fuoriclasse puro e da centrocampista assolutamente offensivo. Ouedraogo si è portato avanti in area, sulla destra, superando due avversari con una propensione pazzesca e calciando sul secondo palo un bolide. Nulla da fare, né per i difensori né per il portiere avversari. Tutti stupefatti allo stadio per la rete meravigliosa di questo classe 2006 che ha stregato i grandi club del Vecchio Continente. Tra Hannover e Schalke 04 è alla fine terminata in parità, 1-1, ma Ouedraogo ne è uscito come un gran vincitore.

Come detto, il suo gol non può che essere l’ennesimo segnale lanciato alle squadre interessate.