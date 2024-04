Pioli, risposta netta dopo Milan-Lecce: “Altrimenti non sarei più qui…”

Pioli in conferenza stampa ha risposto a proposito della sua situazione nello spogliatoio rossonero: resterà anche l’anno prossimo?

Il Milan ha vinto anche contro il Lecce e ha reso più solida la sua seconda posizione nella classifica del campionato. La qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo minimo stagionale, è sempre più vicina. La squadra viaggia su ottimi ritmi in questo 2024.

La prima parte di stagione è stata caratterizzata da alcuni momenti complicati, con alcuni risultati che non sono arrivati e che hanno provocato il grande distacco dall’Inter in classifica. Troppo grande lo svantaggio accumulato, troppo presto i rossoneri sono usciti dalla corsa Scudetto. Questa è una cosa che tanti tifosi ritengono grave e che li porta a non volere la conferma dell’allenatore emiliano, che invece sembra godere della massima fiducia della dirigenza. Le probabilità che rimanga al suo posto sono alte.

Pioli ha la squadra dalla sua parte

Nella conferenza stampa sostenuta dopo Milan-Lecce al mister rossonero è stato chiesto se abbia sempre avuto il gruppo della sua parte e ha replicato in modo netto: “Assolutamente sì, perché altrimenti non sarei più qui. In questo gruppo ci sono zero, zero, zero difficoltà“.

Pioli è convinto che i giocatori siano con lui e che lo siano sempre stati, anche nei momenti in cui i risultati e le prestazioni non erano del livello sperato. Chiaramente, questo aspetto è fondamentale anche in quelle che sono le valutazioni della società, che non potrebbe mai tenere un allenatore che non ha in mano la sua squadra e che non viene seguito.

Il presidente Paolo Scaroni è stato decisamente diretto nell’affermare che Pioli resterà, pertanto no dovremmo assistere a un cambiamento sulla panchina rossonera. Ma sappiamo anche che nel calcio certe dichiarazioni possono essere facilmente essere smentite dai fatti poco tempo dopo. Non rimane che attendere per capire cosa succederà. Ci sono tanti tifosi che ritengono concluso il ciclo con l’attuale tecnico, però in via Aldo Rossi potrebbero pensarla diversamente.