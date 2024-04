Smentita su Inter e Juve, il Milan può inserirsi: super affare a zero

Niente accordo, il difensore può cambiare squadra a titolo “gratuito”: il Milan e altre squadre italiane potrebbero farsi avanti.

Il mercato dei futuri parametri zero offre alcune occasioni interessanti che la società rossonera potrebbe valutare per rinforzarsi. Ci saranno più ruoli nei quali intervenire e gli investimenti andranno gestiti. Ancora non si può sapere quale sarà il budget per gli acquisti, perché esso dipenderà anche dalle cessioni.

Nella lista dei giocatori in scadenza di contratto a fine giugno ci sono alcuni difensori che il Milan ha tenuto d’occhio in questi mesi. Non è un segreto che siano stati fatti dei tentativi per prendere già a gennaio uno tra Lloyd Kelly del Bournemouth e Tosin Adarabioyo del Fulham. Entrambi non rinnoveranno e sono rimasti nel mirino di Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio. Ovviamente, non mancano squadre concorrenti che complicano i piani rossoneri.

Milan, nuovo difensore dalla Liga?

Kelly e Adarabioyo potrebbero essere dei buoni rinforzi per la retroguardia, ma non sono gli unici centrali che possono essere ingaggiati a parametro zero. Un altro nome che potrebbe essere utile al Milan è Mario Hermoso.

Lo spagnolo compirà 29 anni a giugno e in questa stagione ha collezionato 36 presenze, 35 delle quali da titolare. Diego Simeone vorrebbe tenerlo, però le trattative per il rinnovo non sono andate a buon fine. Il giornalista sportivo Fabrizio Romano ha confermato che non c’è nessun accordo tra le parti e Hermoso dovrebbe lasciare i Colchoneros al termine della stagione. Smentita l’esistenza di negoziazioni con Inter e Juventus, come invece trapelato in Italia negli ultimi giorni.

La Gazzetta dello Sport aveva scritto che l’Inter avrebbe potuto offrigli un contratto quadriennale da circa 5 milioni di euro netti all’anno. Al momento, però, non sembra che la trattativa sia concretamente partita. Attenzione anche alle società della Premier League e della Saudi Pro League.

Il calciatore non ha ancora deciso dove giocherà, ha diverse opzioni sul tavolo e probabilmente vuole prendersi ancora del tempo per valutarle tutte. Non c’è fretta, adesso è concentrato sul dare il suo contributo all’Atletico Madrid, che nella Liga è impegnato a chiudere almeno al quarto posto della classifica e che in Champions League disputerà i Quarti contro il Borussia Dortmund. C’è la concreta possibilità di arrivare in semifinale.