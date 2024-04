Un’opzione in meno per il Milan: accordo con la Juventus

Il Milan deve dire addio ad un grande obiettivo per la prossima stagione: va alla rivale, nulla da fare

Sette giornate al termine del campionato, nelle ultime cinque solo successi: il Milan può chiudere nel miglior modo possibile questa stagione blindando la seconda piazza alle spalle dell’Inter. Dopo le difficoltà nei mesi invernali, tra novembre e dicembre, i rossoneri possono chiudere ancora provando a vincere l’Europa League.

Ovviamente solo a fine stagione si tireranno le somme, con la dirigenza che dovrà decidere il futuro anche e soprattutto dell’allenatore. Sembrava ormai al passo d’addio Stefano Pioli, soprattutto dopo le difficoltà nel cuore della stagione.

Il riscatto, però, se l’è guadagnato nelle ultime giornate: il Milan gioca un calcio apprezzabile e sembra rinato con il tecnico parmigiano che ora può sperare eccome nella riconferma. Ibrahimovic, peraltro, è un suo sostenitore e potrebbe decidere anche di confermare l’allenatore che ha riportato lo scudetto a Milano due stagioni fa.

Ciò nonostante, sono diversi i nomi che la dirigenza del club di via Aldo Rossi starebbe vagliando in caso di sostituzione dell’allenatore.

Milan, dopo Thiago Motta due colpi

Se negli ultimi giorni è spuntato fuori perfino il nome di Marcelo Gallardo, tecnico argentino già sondato in inverno prima che si accasasse in Arabia Saudita, all’Al-Ittihad, uno dei grandi nomi sondati è stato quello di Thiago Motta.

L’allenatore italo-brasiliano è di certo la rivelazione di questa stagione. Il suo Bologna è quarto in classifica e sta sognando ad occhi aperti una qualificazione alla prossima Champions League che sarebbe davvero storica per il club felsineo.

Il suo 4-2-3-1 di stampo offensivo ha convinto tutti, tanto che diversi club hanno posato gli occhi su di lui. Tra questi, la Juventus che avrebbe già trovato un accordo con l’entourage del calciatore.

Giuntoli l’ha scelto come nuovo tecnico per un progetto bianconero che deve ripartire con il ritorno nelle coppe europee. Thiago Motta piace anche all’estero ma avrebbe già un accordo di massima con la Juventus. Sono in parola con Giuntoli che ha anticipato tutta la concorrenza.

Ed ora il dirigente punta anche ad acquistare dal Bologna due calciatori che sono anche fedelissimi di Thiago Motta: Calafiori e Ferguson. I due potrebbero arrivare insieme come primi rinforzi della Juve a puntellare la difesa ed il centrocampo, due reparti dove i bianconeri necessitano di maggiori acquisti come evidenziato anche nel corso di questa stagione.