Il ritorno di Cassano: “Leao buon giocatore, ma il fuoriclasse è Lautaro”. E Rafa risponde (FOTO)

Ennesima accusa di Antonio Cassano a Rafael Leao, con l’ex attaccante che non considera il milanista un giocatore di alto livello.

Rafael Leao ha ricominciato a macinare gol e giocate, oltre che prestazioni molto positive. Un po’ come il Milan in generale, che ha superato il periodo più complicato della sua stagione riprendendo a macinare a ritmo scudetto. Peccato solo che entrambi si siano svegliati in ritardo, perdendo l’occasione di puntare ancora più in alto.

Le giocate da fuoriclasse però non bastano a Leao per poter piacere a tutti. C’è sempre chi non lo considera un grande giocatore e non perde occasione per sparare a zero nei suoi confronti, anche con toni quasi di sfida. Come nel caso di Antonio Cassano, l’ex attaccante di Inter, Milan e nazionale che ha sempre avuto dubbi sulle reali potenzialità di Rafa.

Ieri Cassano era presente come ospite alla Domenica Sportiva, dando i suoi pareri netti e senza fronzoli su molti aspetti del campionato italiano. Ma a far discutere maggiormente è stato proprio il suo giudizio tutt’altro che positivo nei confronti di Leao, per il quale Fantantonio evidentemente non nutre grossa stima.

Cassano-Leao, ennesimo atto: botta e risposta tra TV e social

Queste le parole di Cassano ieri in diretta televisiva: “Leao è tanto fumo e niente arrosto, continuo a pensarlo. Come esterno ci sono i vari Rashford, Kvaratskhelia, Foden che fanno le due fasi e fanno la differenza. Leao pensa di essere un fenomeno, ma è un buon giocatore con gran forza fisica. Gente come Kakà o Vinicius quanto avrebbero dovuto prendere? Lui ha voluto tanti soldi e glieli hanno dati. In 5 mesi e mezzo non ha fatto mezzo gol, in un campionato farlocco. Quando giocavo io 10-15 anni fa, lui non avrebbe giocato in squadre che lottavano per il 5-6 posto. Lautaro è un fuoriclasse vero, non lui. Ma certa gente ha una stampa molto buona…”

Parole forti e giudizi sicuramente severi quelli del barese. La risposta di Leao, sempre molto attento via social a certe polemiche, non si è fatta attendere. Su X il portoghese ha ripostato il video delle dichiarazioni di Cassano, commentandolo con le emoji di un pagliaccio. Una replica senza parole ma che chiarisce benissimo il proprio punto di vista sull’interlocutore.

Non è la prima volta che Cassano spara a zero su Leao o sul Milan in generale, ma è il classico gioco delle parti. Il 10 rossonero deve essere ora abile a farsi scivolare di dosso certe critiche e continuare a giocare da fuoriclasse.