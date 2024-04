Colpo in Germania per il Milan: Di Marzio conferma la sorpresa

Il Milan punta un altro centravanti in vista della prossima stagione. La squadra di Stefano Pioli lo osserva da vicino e lo stima.

Parlare del mercato che verrà in casa Milan vuol dire principalmente una cosa. Capire su quale nuovo centravanti i rossoneri intendono puntare, in particolare per rimpiazzare Olivier Giroud. L’attuale numero 9 milanista è in scadenza di contratto a giugno prossimo e pare deciso ad accettare la proposta in arrivo dalla MLS statunitense.

Se nelle scorse due sessioni estive il Milan ha un po’ bypassato il discorso attaccante per il futuro, accontentandosi di affiancare a Giroud due colpi low-cost come Origi e Jovic, quest’anno il club non avrà più scuse. L’acquisto del centravanti sarà prioritario, e per questo motivo i dirigenti e gli osservatori sono già al lavoro per individuare la scelta migliore.

Già sono tanti i profili che il Milan sta valutando. Ma la scelta dovrà essere ponderata e ben eseguita, visto che riguarderà un ruolo centrale in vista del prossimo futuro e soprattutto il sostituto di un elemento come Giroud, che nelle ultime tre stagioni ha sempre garantito gol e lavoro di squadra eccellente.

Un nuovo bomber nel mirino: gioca in Bundesliga

Ad aggiornare la caccia al centravanti in casa Milan ci ha pensato Gianluca Di Marzio, l’esperto di calciomercato di Sky Sport. Il giornalista ha affiancato ai soliti nomi ormai noti, quelli di Zirkzee, Sesko e David, anche un altro profilo che sta prendendo piede nei discorsi rossoneri.

Al Milan piace non poco l’attaccante Victor Boniface, calciatore nigeriano che gioca in Bundesliga, precisamente nel club che sta dominando il campionato tedesco, ovvero il Bayer Leverkusen. Un centravanti fisico e completo, dai numeri impressionanti e che sta crescendo stagione dopo stagione.

Boniface nel giro di due anni è passato dai norvegesi del Bodo Glimt al fortissimo Leverkusen di Xabi Alonso, con la tappa intermedia positiva ai belgi dell’Union St-Gilloise. Nella stagione in corso ha segnato 10 reti e fornito ben 8 assist, ma è stato fermato per mesi da una lesione agli adduttori piuttosto seria, che lo ha costretto a saltare la Coppa d’Africa e ben tre mesi di campionato.

Appena rientrato dopo l’infortunio, Boniface si propone come possibile crack di mercato in estate. Al Milan piacciono da matti le sue qualità offensive e fisiche, che ricordano da vicino quelle del connazionale Osimhen. Ma l’affare non sarà affatto facile, visto che il Leverkusen lo valuta almeno 35-40 milioni di euro. Cifra che Gerry Cardinale sembra propenso ad avallare per l’acquisto del prossimo numero 9 rossonero.