Conte o Pioli, il Napoli fa sul serio: offerta già inviata

Arrivano novità cruciali sui piani per la panchina del Napoli. Aurelio De Laurentiis punta forte ai due tecnici italiani e ha già inviato l’offerta. C’è una priorità.

È ancora tutto da scrivere il futuro di Stefano Pioli, l’allenatore del Milan la cui posizione è stata messa fortemente in dubbio nel corso di questa stagione. L’andamento altalenate del Diavolo soprattutto nei mesi a cavallo tra il 2023 e il 2024 ha scatenato una serie di innumerevoli di rumors che vede il tecnico emiliano esonerato a fine stagione. Sarà così? I tifosi stanno fremendo per saperlo, ma la verità è che bisognerà aspettare. Il Milan è tornato a fare faville sul campo e ha ancora l’Europa League e il derby da giocarsi. In soldoni, Pioli potrebbe ancora meritarsi la conferma.

Ricordiamo che il suo contratto è in scadenza nel 2025, e ultimamente non è stata esclusa la sua permanenza con o senza rinnovo. Intanto, non si fermano le voci che accostano altri profili di allenatore al Milan. Thiago Motta e Antonio Conte i più caldi e in voga. C’è da dire però che il primo, l’italo brasiliano, è entrato fortemente in orbita Juventus, mentre il secondo continua a stare in quella del Napoli.

In estate è previsto un valzer caldissimo delle panchine, e il Milan, in qualche modo, ci sarà implicato. Anzi, è possibile che dal futuro della panchina rossonera dipenda quello del Napoli, e viceversa. Cosa sta succedendo lo spiega Nicolò Schira. Aurelio De Laurentiis è scatenato nella programmazione della prossima stagione.

Milan, Pioli al Napoli? Due le condizioni

Il giornalista Nicolò Schira fa sapere che Antonio Conte è ancora il primissimo obiettivo del Napoli per la panchina in estate. Fuori Calzona, dentro Conte: è questo il desiderio di De Laurentiis, il quale è tornato all’attacco sul salentino. Sì, come riferisce la fonte, il Napoli è in fortissimo pressing sull’allenatore ex Inter e Juve, e gli ha offerto nuovamente un contratto ricchissimo per l’estate. Dunque, la priorità è Conte del Napoli, e aspetterà una sua risposta prima di optare per altre piste. Quali?

I piani B di DeLa restano sempre Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. Il primo, l’emiliano, è chiaramente un’opzione soltanto nel caso in cui lasci il Milan a giugno; Schira lo sottolinea. Dunque, Pioli al Napoli potrebbe accadere solo se Conte rifiutasse l’incarico e contemporaneamente il club rossonero dovesse esonerarlo. Ricordiamo che il tecnico rossonero è stato già contattato la scorsa estate dal patron del Napoli, quando Spalletti è stato esonerato e poi la scelta è ricaduta su Garcia.

La situazione delle panchine di Milan e soprattutto Napoli è tutta in evoluzione dunque. Ma Schira assicura che De Laurentiis vuole programmare la prossima stagione in netto anticipo.