@ML – Verso Milan-Roma, da Milanello: le condizioni di Thiaw

MilanLive.it ha raccolto le ultime novità da Milanello dopo l’allenamento della squadra di Stefano Pioli. Focus su Malick Thiaw e le sue condizioni.

Archiviata la bella vittoria di San Siro contro il Lecce, il Milan ha un grosso impegno a cui pensare. Giovedì si torna in campo, e sempre al Meazza, per affrontare il caldissimo match d’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. Le due formazioni vogliono la semifinale per dare una svolta stupefacente alla propria stagione, e le motivazioni sono al massimo tanto a Milanello quanto a Trigoria. Anche il morale è alto, dato che i rossoneri arrivano da cinque vittoria di fila e la Roma è reduce dal successo nel derby della Capitale contro la Lazio.

Si respira ottimismo dunque, tanto per il Milan quanto per la Roma, e ciò non può che rendere ancora più agguerrita la sfida di giovedì sera a San Siro. La squadra di Stefano Pioli è tornata a lavorare oggi a Milanello, dopo che l’allenatore ha concesso la domenica di riposo. Filtra già qualche indicazione importante per la probabile formazione del tecnico emiliano, che sappiamo bene dovrà fare i conti un’emergenza ancora in difesa.

Sì, perché saranno assenti nella retroguardia Pierre Kalulu, ma lo sapevamo, e Fikayo Tomori, il quale dovrà scontare la giornata di squalifica dopo il giallo rimediato in diffida. A peggiorare la situazione sono state le condizioni precarie di Malick Thiaw. Su tale fronte arrivano news decisive.

Milan, chi in difesa? Thiaw fa ben sperare

Malick Thiaw non è stato convocato a sorpresa per la gara di campionato contro il Lecce. Ne ha spiegato i motivi Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia. Il difensore tedesco è alle prese con una fascite plantare che gli sta creando qualche problemino. L’allenatore ha però rassicurato che la mancata convocazione di Thiaw contro il Lecce è stata precauzionale e dunque per assicurare la sua presenza contro la Roma a San Siro giovedì sera. Oggi, l‘ex Schalke 04 ha di nuovo svolto un lavoro personalizzato a Milanello, come anche Tommaso Pobega (è atteso in campo a fine aprile).

Potrebbe sembrare una cattiva notizia ma non lo è, dato che Malick dovrebbe rientrare in gruppo nei prossimi giorni ed esserci dunque per la gara casalinga di Europa League. Anche recuperato, però, Pioli dovrà sciogliere il ballottaggio in difesa. Thiaw o Kjaer al fianco di Gabbia? Ad oggi, pare più probabile che ci vada il danese al centro della retroguardia dal primo minuto. Le indicazioni dei prossimi giorni saranno decisive in tal senso.