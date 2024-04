Theo Hernandez può lasciare il Milan: definito il prezzo

Theo Hernandez può dire addio al Milan a fine stagione: corte serrata dei top club europei, i rossoneri fissano il prezzo

Cinque gol e tre assist in 27 presenze in questa Serie A ma anche nove legni colpiti, nessuno come lui. Theo Hernandez nel bene e nel male – ma soprattutto la prima – è uno dei calciatori più rappresentativi ed importanti del Milan. I numeri non mentono mai ed evidenziano quanto sia fondamentale il francese per i rossoneri e non solo.

Theo è d’altronde un pilastro anche della Francia e sarà protagonista agli Europei che si disputeranno in Germania dopo il campionato senza alcun dubbio. Titolare inamovibile per Deschamps proprio come per Pioli che non rinuncia mai a lui. Si fida ad occhi chiusi del suo vice capitano, con Theo che ha mostrato nel corso degli anni un grande attaccamento ai colori rossoneri.

Basti pensare che nel momento di maggior difficoltà in questa annata, con gli infortuni in serie che hanno falcidiato la difesa, Theo si è sacrificato agendo da difensore centrale con buoni risultati peraltro. La sua forza fisica e la sua qualità, però, sono oro soprattutto sulla corsia mancina, con le scorribande spesso letali per gli avversari.

Theo Hernandez, club europei all’assalto: servono 100 milioni

In 206 gare con la maglia rossonera, ben 29 i gol all’attivo e 38 assist, numeri pazzeschi se consideriamo trattasi di un difensore. Ecco perché il Milan è pronto a blindare il suo gioiello nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Non è un mistero di come Hernandez sia appetito da alcuni dei più grandi club d’Europa pronti ad ingolosire il club rossonero ed il calciatore con offerte super. Il Bayern Monaco si è già mosso per tempo, potrebbe presto aggiungersi anche il PSG e non sono esclusi anche di Premier League sulle sue tracce.

Il Milan, d’altro canto, ha dimostrato come nella sua rosa non vi siano incedibili: di fronte ad offerte da capogiro, tutti potranno partire, come dimostrato con Tonali l’anno scorso. Per strappare alla società di via Aldo Rossi Hernandez, però, servirà un’offerta decisamente da capogiro.

Il Milan ha infatti indicato il prezzo di Theo: come afferma Fichajes.net, serviranno ben 100 milioni di euro per convincere la dirigenza rossonera a privarsi del talento francese. Una somma davver imponente che evidenzia la caratura di top player che riveste nel Milan. Si tratta, però, di un importo che di certo non spaventa società come il PSG oppure i munifici club della Premier League.