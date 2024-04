“60 milioni di euro”: Milan e Napoli, frenata sul centravanti

Il Milan ed il Napoli frenano su un obiettivo per l’attacco: arriva la richiesta di 60 milioni di euro per il cartellino

L’attacante è una priorità in casa Milan in vista della prossima stagione. Manca l’ufficialità ma Giroud sembra intenzionato ad andare via, a proseguire la carriera in Mls, un torneo sicuramente con meno pressioni rispetto alla Serie A italiana. Un addio pesante per i rossoneri che negli ultimi anni si sono affidati proprio alla vena realizzativa del bomber transalpino per conquistare i traguardi stagionali.

In Italia, però, non c’è solo il Milan tra le big a dove acquistare un centravanti. Anche il Napoli è un po’ nella stessa situazione dei rossoneri. Victor Osimhen, il capocannoniere della scorsa Serie A ed autore ieri di un gol con uno stacco imperioso contro il Monza, farà le valigie a fine stagione.

Destinazione sconosciuta, perché servirà cpire quale club sarà disposto a sborsare i 130 milioni di euro della clasuola rescissoria presente nel contratto da 10 milioni di euro l’anno. Il Napoli come il Milan, quindi, con gli obiettivi che potrebbero anche collimare da qui all’apertura della sessione estiva di calciomercato.

Milan e Napoli, servono 60 milioni per Gimenez

Tra gli obiettivi del club di Aurelio De Laurentiis c’è Santiago Gimenez. L’attaccante messicano sta facendo faville con la maglia del Feyenoord con 21 gol in 28 gare di campionato disputate. Classe 2001, il bomber ha già attirato su di sé le attenzioni di diversi club europei, non solo italiani.

Una pista, però, che sembra destinata a sfumare. Il club olandese, infatti, forte dei numeri dell’attaccante e di una concorrenza in costante aumento, ha sparato decisamente alto. Vuole 60 milioni di euro per il 23enne, una cifra davvero notevole.

Da qui la frenata dei partenopei che nel mirino hanno anche Jonathan David del Lille, il club dal quale nel 2020 fu prelevato Osimhen. I partenopei continuano, quindi, a scandagliare il mercato internazionale alla ricerca del profilo giusto ma nel frattempo sono anche impegnati a chiudere il campionato nel migliore dei modi.

La qualificazione alla Champions League sembra utopia, più facile quella alla prossima Europa League. Un vantaggio, questo, per il Milan in una possibile corsa a due per lo stesso obiettivo. I rossoneri, oltre al fascino del club, potrebbero mettere sul tavolo anche la carta della Champions, nella prima edizione del nuovo format in grado di ingolosire tutti.